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Sostegno alle famiglie vulnerabili e tutela dei minori: l’Ambito S8 attiva il programma P.I.P.P.I.

L'Ambito territoriale sociale S8 aderisce al programma nazionale P.I.P.P.I. per il supporto alla genitorialità e la tutela dei minori. Al via le selezioni per educatori, psicologi e assistenti sociali

Redazione Infocilento
Mamma con bambino

L’Ambito territoriale sociale S8 ha ufficializzato l’adesione al programma P.I.P.P.I., un’iniziativa nazionale promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il coordinamento scientifico del LabRIEF dell’Università di Padova. Il progetto introduce un sistema di intervento finalizzato a contrastare la vulnerabilità familiare e prevenire l’allontanamento dei minori, valorizzando le competenze dei genitori attraverso percorsi personalizzati di inclusione sociale e sostegno educativo.

L’approccio prevede l’azione sinergica di un’équipe multidisciplinare che lavorerà a stretto contatto con i nuclei familiari e la loro rete relazionale, mettendo al centro del percorso i bisogni di crescita del bambino.

I destinatari degli interventi e i criteri di selezione delle famiglie

Il programma si rivolge a 10 famiglie target in situazione di fragilità sociale, con una priorità stabilita per i nuclei con minori di età compresa tra 0 e 11 anni, e un’attenzione particolare alla fascia dei piccolissimi tra 0 e 3 anni. L’accesso è riservato a famiglie che hanno già avviato o stanno per iniziare un percorso con i servizi sociali, mantenendo un rapporto di fiducia con le istituzioni territoriali.

I criteri di inclusione considerano prioritari i nuclei beneficiari di Assegno di inclusione (ADI), ma l’intervento si estende anche a contesti caratterizzati da contesti migratori complessi, disabilità minorile, o fragilità legate a problematiche di salute mentale e dipendenze. È previsto inoltre che fino al 20% dei casi possa riguardare famiglie con procedimenti di allontanamento già in corso, purché sussistano i presupposti per una stabile riunificazione.

Dispositivi attivi e reclutamento del personale professionale

Le attività avranno una durata complessiva di 12 mesi e si articoleranno attraverso diversi strumenti operativi, quali l’educativa domiciliare, il supporto in ambito scolastico, i gruppi di condivisione per genitori e figli e la vicinanza solidale.

L’attuazione pratica degli interventi sul territorio dell’Ambito S8 è stata affidata alla Fiumadea, impresa sociale con sede a Casoria. L’ente ha avviato le selezioni per il reclutamento delle figure professionali che costituiranno l’organico operativo del progetto. I profili richiesti comprendono educatori professionali, psicologi, assistenti sociali, operatori educativi qualificati, esperti per i laboratori e operatori socio sanitari (OSS). I dettagli relativi ai requisiti e alle modalità di candidatura sono consultabili sul portale ufficiale del Piano sociale di zona dell’Ambito S8.

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