Incidente in pasticceria a Roccadaspide: titolare ustionata da olio bollente, trasferita in eliambulanza al Cardarelli

Paura pochi minuti fa a Roccadaspide dove la titolare e pasticciera di una nota attività di località Fonte, a causa di un incidente, è rimasta ustionata dall’olio bollente.

I soccorsi e il trasporto a Napoli

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che, atterrata proprio nella frazione Fonte, ha trasportato la donna presso l’ospedale Cardarelli di Napoli.

Gli aggiornamenti sullo stato di salute

Si attendono informazioni riguardo alle sue condizioni di salute.