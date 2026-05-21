Il Console USA Terence Flynn e David Eisenhower II in visita al MOA di Eboli: un ponte tra storia e futuro

Lunedì 25 maggio il MOA – Museo dell’Operazione Avalanche di Eboli accoglie la visita del Console Generale degli Stati Uniti d’America, Terence Flynn, e del dott. David Eisenhower II. L’incontro si preannuncia come uno degli appuntamenti istituzionali e culturali più significativi dell’anno, un evento capace di intrecciare memoria storica, relazioni internazionali e valorizzazione del patrimonio identitario del territorio.

Il valore simbolico del legame con gli Stati Uniti

Con il Console Flynn e il dott. Eisenhower è prevista la partecipazione di un prestigioso gruppo di ospiti internazionali, un incontro che rappresenta un momento di altissimo valore simbolico e umano: un’occasione unica per rinsaldare e celebrare i profondi legami che uniscono la terra della Piana del Sele alla storia degli Stati Uniti d’America, attraverso un percorso di memoria condivisa che continua ancora oggi a parlare alle nuove generazioni.

La presenza del dott. Eisenhower e del Console Flynn assume un significato particolarmente rilevante nel quadro delle attività dedicate alla tutela e alla divulgazione della memoria storica in essere presso il MOA – Museo dell’Operazione Avalanche.

L’impegno del MOA sul territorio

Un impegno, quello del direttore cav. Marco Botta e dei suoi più stretti e validi collaboratori, costruito negli anni attraverso iniziative culturali, scientifiche e divulgative che hanno contribuito a trasformare il territorio in un luogo di incontro tra passato e futuro, memoria e consapevolezza civile.

Una riflessione sui valori universali di libertà e cooperazione

L’evento al MOA sarà non soltanto un momento celebrativo, ma anche un’importante occasione di riflessione sui valori universali della libertà, della cooperazione internazionale e del dialogo tra i popoli. Valori che continuano a rappresentare un ponte ideale tra comunità diverse, unite da una storia comune fatta di sacrificio, solidarietà e amicizia.

Lunedì 25 maggio il MOA, dunque, si trasformerà nel cuore pulsante di un viaggio speciale nella memoria, in una giornata destinata a lasciare un segno profondo nella storia culturale e civile della comunità.