Cronaca

Blitz antidroga a Salerno e province limitrofe: eseguite 4 nuove misure cautelari nel canale del clan Fezza-De Vivo

Sviluppo giudiziario nel salernitano: la Guardia di Finanza esegue 4 misure cautelari per traffico di stupefacenti collegato al clan Fezza-De Vivo. I dettagli

Comunicato Stampa

In data odierna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, riguarda 4 soggetti gravemente indiziati di traffici illeciti di stupefacenti.

L’operazione è attualmente in corso e sta interessando le province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina.

Il legame con il clan “Fezza-De Vivo” e gli arresti precedenti

L’attività giudiziaria odierna costituisce lo sviluppo delle indagini che lo scorso 6 maggio avevano già portato all’arresto di 9 soggetti. Questi ultimi sono gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale operante principalmente nelle province di Salerno e Avellino, attivo nel traffico di ingenti quantitativi di droga e collegato ad ambienti malavitosi riconducibili al clan “FEZZA-DE VIVO”, egemone nell’agro nocerino-sarnese.

Gli esiti degli interrogatori e i pericoli di fuga e reiterazione

Le odierne misure scaturiscono dall’esito degli interrogatori preventivi disposti nei confronti di ulteriori soggetti. Per costoro non era all’epoca applicabile la custodia cautelare in carcere, dovendo rispondere singolarmente di condotte di traffico.

Il G.I.P., ritenendo concreto sia il pericolo di fuga sia quello di reiterazione della condotta delittuosa, ha quindi disposto:

  • La misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti;
  • L’obbligo quotidiano di presentazione alla p.g. per 1 soggetto.

La Procura della Repubblica ci tiene a specificare che il procedimento penale versa ancora nella fase delle indagini preliminari. Nei confronti delle persone sottoposte a indagine vige pertanto il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

I nomi dei soggetti indagati

Di seguito l’elenco dei destinatari dei provvedimenti restrittivi odierni:

Destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari:

  • IRACE Alfonso
  • MARINO Roberto
  • TIROZZI Tommaso

Destinatari della misura dell’obbligo quotidiano di presentazione alla p.g.:

  • DE BIASE Antonio
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