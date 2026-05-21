Attualità

Scuola in Campania, approvato il calendario 2026/2027: ripartenza il 15 settembre

Il calendario scolastico 2026/2027 della Regione Campania: le date di inizio e fine delle lezioni, i ponti, le vacanze di Natale e Pasqua e le regole sull'autonomia

Ernesto Rocco

La Giunta regionale della Campania ha ufficializzato le date e i dettagli per il prossimo anno scolastico. Attraverso la delibera numero 199, approvata dal team guidato dal presidente Roberto Fico su indicazione dell’assessore all’Istruzione Andrea Morniroli, è stato definito il percorso che accompagnerà studenti e docenti nei prossimi mesi.

L’accordo è il risultato di un tavolo di concertazione svoltosi con i sindacati, l’Ufficio scolastico regionale e l’ANCI Campania.

Il debutto a settembre e il termine delle lezioni

Le porte degli istituti scolastici campani di ogni ordine e grado si riapriranno ufficialmente martedì 15 settembre 2026. Il percorso didattico si svilupperà su un totale di 204 giorni complessivi di lezione, che scenderanno a 203 nel caso in cui la festa del santo patrono della città coincida con un giorno di attività.

Per le scuole primarie e per le scuole secondarie l’ultimo giorno di scuola è fissato per martedì 8 giugno 2027. Discorso diverso invece per le scuole dell’infanzia, che prolungheranno le attività fino a mercoledì 30 giugno 2027.

Le date delle festività patronali nei capoluoghi

Il calendario tiene conto delle celebrazioni dei santi patroni nei vari territori della regione. Se la ricorrenza cade nel periodo delle lezioni, è prevista la sospensione delle attività. Questo il quadro delle festività principali:

  • San Gennaro a Napoli: 19 settembre
  • San Matteo a Salerno: 21 settembre
  • San Sebastiano a Caserta: 20 gennaio
  • San Modestino ad Avellino: 14 febbraio
  • San Bartolomeo Apostolo a Benevento: 24 agosto

Pause didattiche, ponti e vacanze deliberate dalla Regione

Il documento approvato stabilisce una serie di stop alle lezioni che si aggiungono alle tradizionali domeniche. Si parte a novembre con la commemorazione dei defunti, programmata per il giorno 2 novembre 2026, che prolungherà la sosta della festa di Ognissanti. Segue poi il ponte dell’Immacolata, con la sospensione delle lezioni lunedì 7 dicembre 2026.

Le vacanze natalizie inizieranno mercoledì 23 dicembre 2026 e si concluderanno martedì 5 gennaio 2027. Nei primi mesi del nuovo anno sono previste le pause per il Carnevale, nei giorni 8 e 9 febbraio 2027, e le vacanze pasquali, che bloccheranno le lezioni dal 25 al 27 marzo 2027 e nella giornata del 30 marzo 2027.

I giorni di festa nazionale confermati

Rimangono ovviamente validi tutti i giorni di festa stabiliti dalla legge statale:

  • 1 novembre 2026: Ognissanti
  • 8 dicembre 2026: Immacolata Concezione
  • 25 e 26 dicembre 2026: Natale e Santo Stefano
  • 1 gennaio 2027: Capodanno
  • 6 gennaio 2027: Epifania
  • Lunedì dell’Angelo (dopo Pasqua)
  • 25 aprile 2027: Festa della Liberazione
  • 1 maggio 2027: Festa del Lavoro
  • 2 giugno 2027: Festa della Repubblica

Autonomia scolastica e opzione della settimana corta

La delibera regionale concede una precisa flessibilità organizzativa ai singoli istituti. Le scuole avranno la facoltà di scegliere il modello della settimana corta, strutturando l’orario settimanale su cinque giorni di lezione invece di sei.

Inoltre, viene data l’opportunità di anticipare l’avvio delle lezioni fino a un massimo di tre giorni rispetto alla data ufficiale. Questa misura è pensata per rispondere alle particolari esigenze logistiche o alle vocazioni turistiche e religiose dei diversi comuni, previo accordo con gli enti locali.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.