Scuola in Campania, approvato il calendario 2026/2027: ripartenza il 15 settembre

La Giunta regionale della Campania ha ufficializzato le date e i dettagli per il prossimo anno scolastico. Attraverso la delibera numero 199, approvata dal team guidato dal presidente Roberto Fico su indicazione dell’assessore all’Istruzione Andrea Morniroli, è stato definito il percorso che accompagnerà studenti e docenti nei prossimi mesi.

L’accordo è il risultato di un tavolo di concertazione svoltosi con i sindacati, l’Ufficio scolastico regionale e l’ANCI Campania.

Il debutto a settembre e il termine delle lezioni

Le porte degli istituti scolastici campani di ogni ordine e grado si riapriranno ufficialmente martedì 15 settembre 2026. Il percorso didattico si svilupperà su un totale di 204 giorni complessivi di lezione, che scenderanno a 203 nel caso in cui la festa del santo patrono della città coincida con un giorno di attività.

Per le scuole primarie e per le scuole secondarie l’ultimo giorno di scuola è fissato per martedì 8 giugno 2027. Discorso diverso invece per le scuole dell’infanzia, che prolungheranno le attività fino a mercoledì 30 giugno 2027.

Il calendario tiene conto delle celebrazioni dei santi patroni nei vari territori della regione. Se la ricorrenza cade nel periodo delle lezioni, è prevista la sospensione delle attività. Questo il quadro delle festività principali:

San Gennaro a Napoli: 19 settembre

a Napoli: 19 settembre San Matteo a Salerno: 21 settembre

a Salerno: 21 settembre San Sebastiano a Caserta: 20 gennaio

a Caserta: 20 gennaio San Modestino ad Avellino: 14 febbraio

ad Avellino: 14 febbraio San Bartolomeo Apostolo a Benevento: 24 agosto

Pause didattiche, ponti e vacanze deliberate dalla Regione

Il documento approvato stabilisce una serie di stop alle lezioni che si aggiungono alle tradizionali domeniche. Si parte a novembre con la commemorazione dei defunti, programmata per il giorno 2 novembre 2026, che prolungherà la sosta della festa di Ognissanti. Segue poi il ponte dell’Immacolata, con la sospensione delle lezioni lunedì 7 dicembre 2026.

Le vacanze natalizie inizieranno mercoledì 23 dicembre 2026 e si concluderanno martedì 5 gennaio 2027. Nei primi mesi del nuovo anno sono previste le pause per il Carnevale, nei giorni 8 e 9 febbraio 2027, e le vacanze pasquali, che bloccheranno le lezioni dal 25 al 27 marzo 2027 e nella giornata del 30 marzo 2027.

I giorni di festa nazionale confermati

Rimangono ovviamente validi tutti i giorni di festa stabiliti dalla legge statale:

1 novembre 2026: Ognissanti

8 dicembre 2026: Immacolata Concezione

25 e 26 dicembre 2026: Natale e Santo Stefano

1 gennaio 2027: Capodanno

6 gennaio 2027: Epifania

Lunedì dell’Angelo (dopo Pasqua)

25 aprile 2027: Festa della Liberazione

1 maggio 2027: Festa del Lavoro

2 giugno 2027: Festa della Repubblica

Autonomia scolastica e opzione della settimana corta

La delibera regionale concede una precisa flessibilità organizzativa ai singoli istituti. Le scuole avranno la facoltà di scegliere il modello della settimana corta, strutturando l’orario settimanale su cinque giorni di lezione invece di sei.

Inoltre, viene data l’opportunità di anticipare l’avvio delle lezioni fino a un massimo di tre giorni rispetto alla data ufficiale. Questa misura è pensata per rispondere alle particolari esigenze logistiche o alle vocazioni turistiche e religiose dei diversi comuni, previo accordo con gli enti locali.