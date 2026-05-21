Studente aggredita a Vallo della Lucania, scatta la denuncia ai carabinieri

Una studentessa di 18 anni è stata vittima di un’aggressione nei pressi di una fermata degli autobus a Vallo della Lucania, all’uscita da scuola. L’episodio, avvenuto sabato scorso, ha portato la giovane, residente in un comune del Cilento, a sporgere formale denuncia presso le forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti e il soccorso in ospedale

Il giorno successivo all’accaduto, la diciottenne ha iniziato ad accusare dolori diffusi al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. Per questa ragione, i genitori l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. I medici della struttura sanitaria l’hanno dimessa con una prognosi di sette giorni.

Nella giornata di martedì, la ragazza si è presentata dai carabinieri, assistita dai propri familiari, per denunciare l’accaduto. Secondo quanto ricostruito dalla vittima, le responsabili dell’aggressione e delle precedenti minacce sarebbero quattro ragazze.

I filmati sui social network e le indagini

L’intera scena è stata ripresa con alcuni smartphone da parte dei presenti. Nel video, che ha iniziato a circolare rapidamente sulle piattaforme social, si vedono chiaramente momenti di forte agitazione, caratterizzati da urla e spinte. Al momento dell’aggressione, avvenuta in una zona frequentata, erano presenti numerosi passanti e altri studenti che hanno assistito alla scena.

La diffusione del filmato in rete ha sollevato un’ondata di indignazione pubblica. Le immagini e la successiva denuncia formale presentata dalla studentessa sono ora al vaglio degli inquirenti, che hanno avviato gli accertamenti per fare piena luce sulla dinamica e sulle responsabilità dell’episodio.