Attualità

Novi Velia, assistenza sanitaria ai pellegrini: richiesta attivazione di una Guardia medica turistica

Il Comune guidato da Adriano De Vita chiede un presidio medico nei weekend fino a luglio e continuità ad agosto: la Regione Campania dà il via libera e attiva l'Asl Salerno per la riapertura del Santuario sul Monte Gelbison

Chiara Esposito
Medico

Con l’inizio della stagione dei pellegrinaggi verso il Santuario “Maria SS.ma del Sacro Monte”, il comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, ha richiesto un adeguato servizio di assistenza sanitaria per i fedeli.

Le modalità e gli orari del servizio richiesto

Si tratta dell’attivazione di un turno di guardia medica turistica in maniera discontinua fino al 31 luglio, e cioè nei giorni di sabato e domenica dalle ore 08:00 alle ore 14:00, per poi assicurare maggiore continuità a partire dal 1° agosto, con l’aumento del flusso turistico.

Il riscontro della Regione Campania e il mandato all’Asl Salerno

La domanda, inviata a seguito di delibera di giunta alla Regione Campania, trova oggi una risposta. Quest’ultima, infatti, ha prontamente dato seguito alla richiesta, e tenendo conto dell’urgenza, ha invitato l’Asl Salerno a verificare i requisiti tecnici ed organizzativi affinché si possa finalizzare una programmazione estiva dei servizi di continuità assistenziale turistica.

Il Santuario sul Monte Gelbison: fede e tradizione secolare

Il Santuario, situato sul Monte Gelbison, è uno tra i più visitati del Sud Italia, ed ogni anno, nell’ultima domenica di maggio, rinnova il suo valore religioso, riaprendo le porte ai tanti fedeli pronti a rinnovare un legame mai scalfito nei secoli, che unisce fede, tradizione e appartenenza.

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