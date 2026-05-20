Castelnuovo Cilento: iniziato il restyling della piazza del Capoluogo

Piazza Municipio – Fausto Sapio avrà un nuovo volto. A Castelnuovo Cilento sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione e sistemazione della piazza del Capoluogo, cuore pulsante della comunità.

L’intervento e le parole del consigliere Antonio Giglio

A renderlo noto è il consigliere Antonio Giglio che, attraverso una nota social, ha ribadito l’importanza dell’intervento obiettivo primario del suo impegno politico: “Ho sempre pensato che la piazza del capoluogo avesse bisogno di essere sistemata e resa più sicura. È un posto importante per tutti noi e non era giusto lasciarla in quelle condizioni”.

I dettagli del restyling della piazza

Il restyling prevede l’eliminazione dell’attuale scalinata, la quale verrà sostituita da una scala lineare unica, nonché la rimozione del muretto esistente, al fine di restituire decoro e sicurezza.

Giglio, inoltre, ha tenuto a ringraziare il primo cittadino, Gianluca D’Aiuto e a tutti gli uffici comunali che hanno lavorato con attenzione per arrivare a questo risultato, dopo un percorso lungo fatto di confronti, pratiche e ricerca delle risorse necessarie.

Gli impegni con i cittadini e gli altri lavori sul territorio

“Quando si prende un impegno con i cittadini bisogna seguirlo fino in fondo. Ed è quello che abbiamo fatto in questo anno, lavorando e confrontandoci costantemente affinché questo progetto non restasse soltanto una promessa, ma diventasse realtà”, scrive.

Importanti novità sono state confermate con l’avvio dei lavori della frana in località San Cataldo e degli interventi sul muro del Castello, fondamentali per riaprire in totale sicurezza la strada che conduce alla Chiesa