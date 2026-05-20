Alburni

Sant’Angelo a Fasanella: assegnati 420 ettari di terreni comunali a dieci aziende agricole locali

Il Comune di Sant'Angelo a Fasanella assegna 420 ettari di terreni incolti a tutte le aziende agricole del territorio con criteri equitativi e trasparenti

Redazione Infocilento

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella ha deliberato l’assegnazione di ulteriori 420 ettari di terreni comunali a beneficio del comparto zootecnico e agricolo locale. L’operazione è stata resa possibile grazie alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico suppletivo, che ha permesso di rimettere a coltura e a pascolo superfici rimaste inutilizzate per diverse annualità.

I terreni in questione sono stati suddivisi tra tutte e dieci le aziende agricole attive all’interno del territorio comunale, assicurando un ampliamento delle superfici necessarie per lo svolgimento delle loro attività produttive.

Criteri di assegnazione e valorizzazione territoriale

La ripartizione dei lotti è stata guidata da un criterio equitativo, finalizzato a strutturare una distribuzione trasparente e proporzionata rispetto alle necessità concrete delle singole realtà produttive di Sant’Angelo a Fasanella. L’iniziativa mira a sostenere in modo diretto il lavoro e i sacrifici quotidiani degli allevatori, figure ritenute strategiche per la custodia e la valorizzazione del patrimonio territoriale locale.

L’Amministrazione comunale ha espresso un formale ringraziamento nei confronti dell’ingegner Giuseppe Lembo, che ha curato l’intera fase istruttoria della procedura amministrativa, sottolineando l’attenzione e lo spirito di collaborazione che hanno caratterizzato lo svolgimento della pratica. Investire in questo ambito rappresenta, per la governance locale, una precisa strategia per consolidare il futuro economico della comunità.

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