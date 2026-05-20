Cilento

Paura a Marina di Camerota: escursionista cade sul sentiero per Cala Bianca, decisivo l’intervento della Guardia Costiera

Il 60enne, caduto rovinosamente lungo il sentiero per la spiaggia, è stato recuperato via mare dalla Guardia Costiera e trasferito all'ospedale di Sapri

Maria Emilia Cobucci
Cala bianca

Uno spiacevole episodio ha coinvolto, nel primo pomeriggio odierno, un turista di 60 anni di origini straniere. L’uomo, in compagnia di un gruppo di escursionisti, aveva deciso di percorrere il sentiero che conduce alla spiaggia di Cala Bianca, nella frazione costiera di Marina di Camerota. Lungo il tragitto il 60enne ha però riportato ferite alle gambe a causa di una rovinosa caduta, che gli ha impedito di continuare l’escursione.

L’attivazione della macchina dei soccorsi

Motivo per il quale è stata attivata la macchina dei soccorsi, grazie all’aiuto di alcuni presenti. Contattata la Guardia Costiera, il personale della Capitaneria di Porto di Marina di Camerota, diretto dalla Tenente di Vascello Samantha Losito, e i sanitari hanno immediatamente raggiunto la spiaggia di Cala Bianca, a bordo del mezzo navale della Guardia Costiera.

Il trasferimento in ospedale e le condizioni dell’uomo

Giunti sulla spiaggia, i soccorritori hanno velocemente raggiunto il 60enne che in breve tempo è stato trasportato sull’imbarcazione e trasferito presso il porto di Marina di Camerota. Qui ad attenderlo c’era il personale medico e sanitario del 118 che, effettuate le prime cure, ha successivamente trasferito il malcapitato presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri per i necessari accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, sembra che l’escursionista fortunatamente non abbia riportato ferite gravi. La velocità dell’intervento messo in campo dalla Guardia Costiera ha evitato complicanze alle condizioni di salute del malcapitato.

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