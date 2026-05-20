Attualità

Da Albanella a Zanzibar: la rete solidale che dona un futuro ai bambini disabili

I volontari dell'associazione "Zanzibar Help" in visita a Matinella raccontano a InfoCilento la straordinaria realtà della "Donnino's Family School"

Alessandra Pazzanese

Ci sono storie in cui la professionalità si fonde indissolubilmente con l’umanità, superando i confini geografici per curare ferite profonde. È il caso di diversi professionisti di Albanella che, nel corso del tempo, hanno messo le proprie competenze a servizio dei più deboli, intraprendendo vere e proprie missioni umanitarie in Africa.

Una rete virtuosa di solidarietà che batte forte nel cuore del Cilento e che si muove a sostegno dell’associazione “Zanzibar Help”.

Medici e farmacisti di Albanella in prima linea

Il legame tra il territorio di Albanella e l’Africa è solido e profondo, alimentato dalla dedizione di professionisti stimati che hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte. Tra questi:

  • Maria Concetta Lombardi, farmacista;
  • Giuseppe Guadagno, medico;
  • Gianfranco Lanza, dentista.

Insieme, hanno supportato attivamente i progetti dell’associazione guidata dal presidente Marco Pugliese, unendo forze, risorse e cuore per garantire il diritto alla salute e all’inclusione.

La “Donnino’s Family School”: un’oasi di speranza a Zanzibar

Il cuore pulsante di questa collaborazione è un progetto unico nel suo genere. Il torinese Marco Pugliese ha infatti fondato a Zanzibar la “Donnino’s Family School”, l’unica scuola gratuita dell’intero arcipelago africano riservata interamente a bambini diversamente abili.

In una realtà in cui la disabilità rischia spesso di emarginare i più piccoli, questa struttura rappresenta l’unica, fondamentale opportunità di riscatto e di istruzione per centinaia di bambini che altrimenti sarebbero invisibili agli occhi della società.

L’incontro a Matinella: le telecamere di InfoCilento intercettano la solidarietà

Nei giorni scorsi, una delegazione speciale è arrivata nel Cilento, precisamente a Matinella. Il Presidente Marco Pugliese e la direttrice della scuola di Zanzibar, Fauzia Iddi Juma, hanno trascorso alcuni giorni sul territorio per riabbracciare gli amici, i partner e i collaboratori locali.

I microfoni e le telecamere di InfoCilento li hanno raggiunti per farsi raccontare da vicino la bellezza di questa rete invisibile ma fortissima, le attività quotidiane a sostegno dei bambini africani e i futuri progetti di una catena di solidarietà che da Albanella continua a cambiare il mondo, un sorriso alla volta.

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