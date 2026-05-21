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Terremoto nei Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4. Segnalazioni anche nel salernitano: scuole chiuse e danni a Baia

Forte terremoto di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei avvertito fino a Salerno. Scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto, crolla l'arco del belvedere di Baia

Redazione Infocilento
Terremoto

Un forte e lungo terremoto ha colpito l’area dei Campi Flegrei, in Campania. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione residente alle ore 5:50. I dati dell’Osservatorio Vesuviano parlano di un ipocentro a 3 chilometri di profondità e di un epicentro in mare, nel golfo di Pozzuoli, tra il porto puteolano e Capo Miseno, proprio lungo la tratta dei traghetti che viaggiano verso Procida e Ischia. La magnitudo è stata di 4.4 gradi della scala Richter, un valore che rende l’evento tra i più forti registrati da sempre in ambito bradisismico.

Crolli a Bacoli e scuole chiuse nei comuni flegrei

Al momento non si registrano feriti, ma si segnalano diversi danni materiali. A Bacoli è crollato l’arco del belvedere di Baia e si registrano danni in via Castello. Per ragioni di sicurezza e per consentire i controlli alle strutture, le scuole sono state chiuse nei comuni di Bacoli, Pozzuoli e Quarto. Al momento, invece, non si segnalano problemi in provincia di Salerno, anche se qualche segnalazione isolata è arrivata dall’area nord del territorio salernitano.

Attivati i centri operativi e verifiche in corso

L’assessora regionale alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, è in costante contatto con la Prefettura e tutti i comuni dell’area per verificare se vi siano richieste da parte del territorio, tenendo informato il presidente Roberto Fico.

Sono tuttora in corso le verifiche di eventuali danni da parte degli enti locali e delle autorità competenti. Alla Sala operativa della protezione civile regionale sono pervenute alcune telefonate da parte di cittadini, ma per la sola richiesta di informazioni. I Comuni stanno attivando i Centri Operativi Comunali (Coc) e prosegue il monitoraggio costante da parte della Regione.

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