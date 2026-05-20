Eboli, anziana colpita alle spalle con una pietra: indignazione e solidarietà sui social

Ha suscitato forte indignazione sui social il post pubblicato nelle scorse ore nel gruppo “Sei di Eboli?”, dove una cittadina ha denunciato un grave episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri sul viale Amendola.

La denuncia e la dinamica dell’accaduto

Secondo quanto raccontato dalla donna, la madre: “un’anziana di 75 anni”, sarebbe stata colpita:”alle spalle con una pietra da un gruppo di ragazzini intorno alle ore 17:00″.

Le parole di rabbia della figlia

Nel messaggio, diventato rapidamente oggetto di numerosi like, commenti e condivisioni, la cittadina ha espresso tutta la propria: “rabbia e amarezza” per quanto accaduto:“Ieri sera mia madre (anziana di 75 anni) è stata colpita da un gruppo di ragazzini dietro la schiena con una pietra. L’accaduto si è verificato sul viale Amendola intorno alle 17:00.

Vorrei fare i complimenti a chi sta allevando dei figli come dei cavernicoli ma mi chiedo sempre i controlli dove sono. Un paese che ormai è una vergogna in tutti i sensi, un paese dove dei ragazzini non conoscono nessun principio”.

La reazione della comunità: solidarietà e dibattito sulla sicurezza

Tanti i messaggi di solidarietà apparsi sotto il post, con cittadini che hanno espresso vicinanza alla signora e preoccupazione per episodi di inciviltà e violenza giovanile che, secondo diversi utenti, starebbero diventando sempre più frequenti.

Molti commenti hanno inoltre acceso il dibattito sulla sicurezza in città e sulla necessità di maggiori controlli nelle aree pubbliche maggiormente frequentate da giovani e famiglie.