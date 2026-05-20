L’Agropoli guarda avanti: Striano annuncia la domanda di ripescaggio in Eccellenza e punta sui giovani

Smaltita la delusione per la sconfitta nella finale playoff, l’Agropoli guarda avanti e inizia a programmare la prossima stagione. La società non si perde d’animo ed è già al lavoro per rilanciare il progetto calcistico cittadino con rinnovato entusiasmo, dimostrando di voler voltare pagina immediatamente.

Un settore giovanile per il territorio

A fare chiarezza sui piani del club è il Direttore Generale Antonello Striano. Il dirigente ha spiegato che uno degli obiettivi principali della dirigenza sarà la creazione e lo sviluppo di un solido settore giovanile. Un passo ritenuto fondamentale e non più rimandabile per radicare ancora di più la squadra sul territorio e far crescere i migliori talenti locali, creando una linea verde interna.

Obiettivo Eccellenza: si punta al ripescaggio

La notizia più attesa dai tifosi, però, riguarda il destino della prima squadra. Nonostante il verdetto amaro del campo, il salto di categoria resta il traguardo principale del club.

Striano ha infatti confermato che l’Agropoli presenterà ufficialmente la domanda di ripescaggio per il campionato di Eccellenza.

La società lavorerà ora intensamente negli uffici per cercare di ottenere quella promozione sfuggita di un soffio sul terreno di gioco, tenendo accesa la fiamma e la speranza di tutta la piazza cilentana. Il futuro dell’Agropoli è già cominciato.