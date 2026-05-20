Sala Consilina: successo per la IV Rassegna di Danza “Federica Tropiano”: 180 ballerini e l’étoile Paganini in giuria

Il grande cuore della danza è tornato a battere nel Vallo di Diano. Si è svolta domenica 17 maggio 2026, nella splendida cornice del Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina, la quarta edizione della Rassegna di Danza “Federica Tropiano”.

L’evento, organizzato con passione dall’Associazione 21 Passi e patrocinato dal Comune di Sala Consilina, si conferma uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del panorama coreutico regionale.

180 ballerini sul palco: un viaggio tra stili ed emozioni

Il sipario si è alzato su uno spettacolo straordinario che ha visto protagonisti ben 180 ballerini e ballerine. I talenti, provenienti non solo dal Vallo di Diano ma anche da Napoli, Vietri, Salerno e Oliveto Citra, si sono alternati sul palco esibendosi in assoli, passi a due e coreografie di gruppo.

Le esibizioni hanno abbracciato diverse discipline, regalando al pubblico presente un meraviglioso viaggio tra:

Danza Classica

Modern e Contemporaneo

Hip Hop

Latin Style

Una giuria d’eccezione: il maestro Raffaele Paganini e le stelle della danza

A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo guidata da un giudice d’onore d’eccezione: l’étoile internazionale Raffaele Paganini, vera e propria icona della danza mondiale. Accanto a lui, hanno confermato la loro presenza i giurati storici della manifestazione, professionisti stimati dal settore: Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano.

A rendere la giornata ancora più speciale è stato il “ritorno a casa” di Pierpaolo Monzillo. Già plurivincitore nelle scorse edizioni della rassegna, il ballerino ha condiviso con il pubblico e i giovani colleghi il suo brillante percorso all’interno della scuola di “Amici”, diventando un esempio concreto di come la dedizione possa trasformare i sogni in realtà.

La manifestazione ha beneficiato del prezioso supporto dell’Associazione Monte Pruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale.

Oltre alle prestigiose borse di studio consegnate durante la serata, quest’anno la rassegna ha introdotto una novità importante: tre nuovi Premi Talento “Sponsor”, del valore di 150,00 euro ciascuno, pensati per sostenere concretamente il percorso di studio dei ballerini più meritevoli.

Il ricordo di Federica e la vicinanza delle istituzioni

Anche in questa quarta edizione, la Rassegna ha saputo unire la passione per l’arte al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Il suo sogno continua a vivere e a trasformarsi in un’opportunità per il futuro di tanti giovani.

L’evento, condotto con grande professionalità da Pasquale Sorrentino e Antonella D’Alto, ha visto la partecipazione e il sostegno di importanti cariche istituzionali, tra cui:

Domenico Cartolano , Sindaco di Sala Consilina;

, Sindaco di Sala Consilina; Michele Di Candia , Sindaco di Teggiano;

, Sindaco di Teggiano; Corrado Matera, Consigliere Regionale.

Le parole della Presidente Ilaria Tropiano