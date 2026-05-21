Cilento

Agropoli ospita Leonardo in Castello, unica tappa in Campania per il tour nazionale

Il Castello Angioino-Aragonese di Agropoli ospita la conferenza-spettacolo di Finazzer Flory su Leonardo da Vinci. Unica tappa in Campania del tour

Ernesto Rocco
Agropoli Castello

La città di Agropoli si appresta a ospitare un appuntamento di rilievo culturale nazionale. Venerdì 22 maggio, alle ore 11:00, il suggestivo scenario del Castello Angioino-Aragonese farà da cornice a “Leonardo in Castello”, un evento che unisce storia, divulgazione e valorizzazione del territorio. La tappa cilentana riveste un’importanza particolare, essendo l’unica programmata nell’intera regione Campania all’interno di un tour nazionale che tocca appena venti prestigiose località italiane, unite dall’obiettivo comune di promuovere le fortificazioni storiche e le identità locali.

La conferenza-spettacolo e i testi originali

Il cuore della manifestazione sarà la conferenza-spettacolo curata da Massimiliano Finazzer Flory, regista e attore da anni impegnato a livello internazionale nel dare voce e corpo alla figura di Leonardo da Vinci. La performance si baserà su testi originali del genio rinascimentale, tratti direttamente dai suoi celebri Codici e dai taccuini d’epoca. L’approccio narrativo metterà in luce un aspetto peculiare e di grande attualità, focalizzandosi su Leonardo visto come il primo “eco-designer” della storia, capace di anticipare tematiche legate al rispetto della natura e alla sostenibilità.

Un’esperienza tra storia, cultura ed enogastronomia

L’evento non si limiterà alla sola componente teatrale e scientifica, ma proporrà un’esperienza multisensoriale per residenti e turisti. La narrazione sarà infatti accompagnata da musiche e canti rinascimentali, pensati per far rivivere l’atmosfera dell’epoca all’interno delle mura del castello. Inoltre, a conclusione della mattinata, è previsto un momento di convivialità dedicato alla scoperta delle eccellenze locali, con una degustazione di prodotti tipici del territorio che suggella il legame tra la grande storia culturale e la tradizione enogastronomica.

Le collaborazioni istituzionali

La manifestazione nasce da una sinergia di alto profilo scientifico e istituzionale. L’organizzazione vede infatti la collaborazione attiva dell’Associazione culturale del Loggione del Teatro alla Scala, supportata dalla consulenza scientifica della Fondazione Augusto Rancilio. A testimonianza del valore turistico e culturale dell’iniziativa, l’appuntamento ha ottenuto il prestigioso patrocinio del ministero del Turismo.

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