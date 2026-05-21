Cilento

Furto al comune di Agropoli: ladri nella notte svaligiano la cassa dell’ufficio anagrafe

Ignoti penetrano nella notte nel municipio di Agropoli e derubano la cassa dell'ufficio anagrafe. Indagano le forze dell'ordine, si analizzano le telecamere

Redazione Infocilento
Agropoli Municipio

Furto a palazzo di città, dove ignoti sono riusciti a penetrare all’interno della struttura comunale prendendo di mira gli uffici del pian terreno. L’episodio si è consumato durante le ore notturne, ma la scoperta è avvenuta soltanto nella mattinata di oggi, al momento dell’apertura degli uffici da parte del personale dipendente.

La dinamica del colpo e la scoperta

I malviventi hanno forzato uno dei varchi di accesso per introdursi nel municipio di Agropoli. Secondo le prime ricostruzioni e i rilievi effettuati, i ladri si sarebbero diretti in modo mirato verso i locali che ospitano l’ufficio anagrafe.

Una volta all’interno della stanza, i soggetti hanno individuato e asportato il denaro contante custodito nella cassa. Svaligiati anche i distributori automatici. Al loro arrivo in mattinata, i dipendenti comunali hanno avvertito immediatamente i responsabili e le autorità competenti, constatando l’avvenuta effrazione.

Le indagini e i precedenti

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i primi accertamenti e avviare l’attività investigativa. Al momento il bottino complessivo del furto resta ancora da quantificare con esattezza ma si sarebbe esiguo.

L’attenzione degli inquirenti si concentra adesso sull’analisi dei filmati della videosorveglianza. La zona è infatti presidiata da diverse telecamere comunali, e le immagini registrate nelle ore notturne potrebbero fornire dettagli decisivi per identificare i responsabili della spaccata.

Non si tratta del primo raid subìto dalla sede municipale. Già nel corso del 2023 l’ufficio anagrafe era stato l’obiettivo di un’incursione simile. In quel precedente episodio, i malviventi erano riusciti a sottrarre un lotto di carte d’identità in bianco.

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