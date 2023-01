Ladri ad Agropoli: furto in municipio nella notte

Furto nella notte al municipio di Agropoli. Ignoti sono riusciti ad accedere all’ufficio anagrafe e una volta dentro hanno portato via carte di identità. L’episodio è stato scoperto questa mattina.

Furto al municipio di Agropoli

Stando alle prime ricostruzioni uno o più ladri avrebbero forzato una porta d’ingresso che affaccia su Piazza della Repubblica e sarebbero entrati nei locali siti al pian terreno che ospitano appunto l’ufficio anagrafe. Una volta dentro avrebbero fatto man bassa di carte di identità. I ladri avrebbero rovistato anche in altri uffici, compreso quello della Polizia Municipale. In questo caso, però, non avrebbero portato via niente.

Le indagini

La scoperta del furto è stata fatta questa mattina intorno alle 8 dal personale del municipio di Agropoli. Immediatamente i caschi bianchi, con il supporto dei Carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Fabiola Garello, hanno avviato le indagini per provare a risalire agli autori del gesto.

In zona sono anche presenti delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero essere d’ausilio agli investigatori.

Il furto avvenuto al municipio di Agropoli non rappresenta un caso isolato. Negli anni scorsi diversi comuni sono stati visitati dai ladri, entrati con il chiaro intento di rubare documenti necessari alla falsificazione di carte d’identità.