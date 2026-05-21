Anziana sventa la truffa del finto nipote in Costiera Amalfitana: due arresti a Tramonti

Nella giornata di martedì, i carabinieri della Stazione di Maiori hanno proceduto all’arresto di Natale Zito e Abdelmagid Abdalla Khaled Ismalil, con l’accusa di tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana di Tramonti.

La ricostruzione della tentata truffa

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia giudiziaria, la vittima è stata contattata telefonicamente tramite la tecnica del finto nipote in difficoltà economiche, il quale chiedeva la somma di 5.000 euro per sostenere delle spese universitarie.

La donna, insospettita da quanto stesse accadendo, ha subito contattato i carabinieri. I militari, prontamente intervenuti presso la sua abitazione, hanno intercettato il presunto truffatore. Questo, vistosi scoperto, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l’auto con a bordo il complice. Entrambi sono stati bloccati e dichiarati in stato di arresto.