Pane e olio a scuola: a Gorga di Stio la merenda della Dieta Mediterranea

A Gorga di Stio si è svolta ieri una giornata all’insegna della natura, della valorizzazione dei sapori autentici del territorio e della sana alimentazione.

Gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria dell’Istituto Comprensivo Vallo-Novi, provenienti dai plessi di Stio e Magliano, hanno fatto merenda proprio con pane e olio. Si tratta di una pietanza semplice e genuina, la merenda di una volta ispirata ai principi cardine della Dieta Mediterranea.

Un’iniziativa per riscoprire il territorio

L’evento è stato promosso dal CEA Gorga, dalla Pro Loco e dal Comune di Stio, in stretta collaborazione con l’associazione culturale Ianuarius. L’obiettivo principale è stato quello di avvicinare i più piccoli alle tradizioni locali e a uno stile di vita sostenibile.

Lezioni di natura con i carabinieri forestali e l’esperto

Durante la mattinata i bambini hanno piantato un albero di ulivo presso il Centro di Educazione Ambientale di Gorga, grazie al supporto dei Carabinieri Forestali. Successivamente, gli alunni hanno ascoltato una lezione dell’agronomo dott. Giuseppe Vitale, che ha spiegato l’importanza di questa pianta mettendone in evidenza le straordinarie proprietà. A seguire, è unito un prezioso intervento da parte del nucleo dei Carabinieri Forestali di Stio.

Le istituzioni presenti all’evento

All’iniziativa hanno preso parte diverse autorità locali e rappresentanti del mondo associazionistico e scolastico. Tra i presenti: il sindaco di Stio, Giancarlo Trotta; il presidente della Pro Loco, Antonio Laurito; la dott.ssa Nunzia Santangelo dell’associazione Ianuarius; il Vice Comandante della Stazione Carabinieri Parco, Rosa Coprano; i responsabili dei plessi scolastici di Stio e Magliano Nuovo; il consigliere comunale di Magliano Vetere Tonino Maucione e gli insegnanti.