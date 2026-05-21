Incidente a Roccadaspide: scontro tra auto e moto vicino al centro, ferito un giovane di Aquara

Traffico bloccato e tanta paura questa mattina a Roccadaspide a causa di un incidente tra un’auto e una moto. A scontrarsi un’automobile guidata da una donna, un’infermiera in servizio presso il nosocomio di Roccadaspide, e la moto guidata da un giovane residente ad Aquara.

L’incidente è avvenuto a poca distanza dal centro, presso l’incrocio che collega via Carpine a via Santa Palomba, verso le ore 8:00. Si tratta di un orario in cui la cittadina è molto trafficata anche per l’arrivo degli scuolabus e dei pullman della linea scolastica; a causa del sinistro il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti.

I soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, gli agenti della Polizia Municipale di Roccadaspide in servizio e, in pochi minuti, anche l’ambulanza della ValCalore.

Per il giovane centauro si è reso necessario il trasporto presso l’ospedale di Roccadaspide, sito vicino al luogo dell’incidente, e, a quanto pare, avrebbe riportato diverse fratture. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.