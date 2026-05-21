Banda dei furti all’outlet di Valmontone: arresti e denunce, coinvolto un ventenne di Battipaglia

Un giovane di 20 anni domiciliato a Battipaglia figura tra le persone coinvolte in un’operazione condotta dai carabinieri nei giorni scorsi a Valmontone, in provincia di Roma, nell’ambito di una serie di episodi legati a presunti furti all’interno di alcuni negozi di un outlet commerciale. L’attività dei militari ha portato complessivamente all’arresto di cinque persone e alla denuncia di una sesta. Tra i fermati figurano anche quattro uomini provenienti dalla Campania, ritenuti coinvolti in un episodio di furto aggravato in concorso.

Schermate le borse per evitare l’antitaccheggio

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe sottratto capi di abbigliamento da diversi esercizi commerciali per un valore complessivo di circa 750 euro. La merce sarebbe stata nascosta all’interno di borse appositamente schermate, presumibilmente utilizzate per aggirare i sistemi antitaccheggio presenti nei punti vendita.

Il tentativo di fuga del ventenne di Battipaglia

Tra i coinvolti compare anche il ventenne domiciliato a Battipaglia, che, stando alle prime informazioni emerse, sarebbe privo di precedenti. Durante le fasi dell’intervento, il giovane avrebbe tentato di allontanarsi dopo essere stato scoperto dal personale e dalle forze dell’ordine. Nel corso del tentativo di fuga avrebbe inoltre spintonato una responsabile del negozio, una circostanza che ha portato gli inquirenti a contestare anche l’ipotesi di rapina impropria.

Controlli intensificati nell’area commerciale

L’episodio si inserisce in un’operazione più ampia che ha interessato l’area commerciale di Valmontone, dove i carabinieri sono intervenuti per diversi casi di presunti furti avvenuti nei negozi del complesso commerciale.