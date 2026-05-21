Sassano in lacrime per Margherita Calandriello: l’addio alla giovane mamma e maestra

Un paese intero continua a stringersi nel dolore per la prematura scomparsa di Margherita Calandriello, giovane mamma, maestra di asilo nido e donna amata da tutta la comunità di Sassano.

La sua morte improvvisa ha lasciato sgomenti familiari, amici, colleghi e tutte quelle mamme che ogni giorno le affidavano i propri bambini, trovando in lei non soltanto una maestra, ma una presenza dolce, rassicurante e piena d’amore.

Il ricordo commosso delle mamme e della Pro Loco

Tra i messaggi più toccanti di queste ore c’è quello di una mamma che ha voluto ricordarla con parole semplici ma profonde:

“Hai coccolato il mio bambino come solo una mamma sa fare e tu lo sei stata. Sarai sempre nel mio cuore, maestra Margherita”.

Parole che raccontano meglio di qualsiasi altra cosa il modo in cui Margherita viveva il suo lavoro: con il cuore, con la delicatezza di chi sapeva accogliere ogni bambino facendolo sentire protetto e amato.

Anche la Pro Loco Sassano ha voluto ricordarla con grande commozione:

“Cara Margherita, la notizia della tua morte improvvisa ci ha profondamente sconvolto. La tua luce si è spenta troppo presto, ma continua a risplendere in noi e in tutti coloro che ti hanno amato e conosciuto. Ricordiamo con piacere la tua permanenza nella Pro Loco Sassano e ne facciamo tesoro”.

Un pensiero accompagnato dalla vicinanza alla famiglia e ai suoi due figli, ai quali tutta la comunità sta cercando di stringersi in queste ore di dolore indescrivibile.

Sospesa la campagna elettorale in segno di rispetto

Profondamente colpito anche Nicola Pellegrino, unico candidato sindaco alle amministrative, che ha deciso di annullare il comizio di chiusura della campagna elettorale in segno di rispetto.

Nel suo messaggio ha ricordato Margherita come “giovane madre di due bambini piccolissimi, moglie e donna amata e stimata da tutti”, sottolineando la sua straordinaria umanità:

“Margherita, maestra al nido, era una donna speciale: sempre disponibile, accogliente, capace di donare un sorriso sincero e di far sentire ogni bambino amato e al sicuro”.

E ancora:

“In un momento così triste e toccante per il nostro paese, non sentiamo di poter dare spazio ad alcuna manifestazione pubblica o politica. Ci sono circostanze davanti alle quali ogni parola deve lasciare posto al silenzio, al rispetto e alla vicinanza umana”.

Un’impronta indelebile nei cuori di Sassano

In queste ore Sassano si ferma, avvolta da un dolore silenzioso e profondo. Resta il ricordo di una giovane donna che, attraverso la sua dolcezza e il suo amore per i bambini, ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di tante famiglie. Una luce spezzata troppo presto, ma destinata a continuare a vivere nella memoria e nel cuore di chi le ha voluto bene.