Politica

Salerno, si insedia il presidente Giuseppe Parente: «La Provincia sarà la casa di tutti i sindaci»

Insediamento ufficiale per il nuovo presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Le linee guida del mandato e le novità in Consiglio

Redazione Infocilento

Oggi, nella splendida cornice di Palazzo Sant’Agostino, si è tenuta la seduta di Consiglio di insediamento del nuovo Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento emozionante e di grande responsabilità, che segna l’inizio di un percorso guidato da un obiettivo chiaro: rimettere al centro le comunità, ascoltare le esigenze dei 158 Comuni del nostro straordinario territorio e lavorare uniti per lo sviluppo locale.

Le linee programmatiche e le priorità del mandato

«Il mio impegno sarà massimo, per garantire infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela dell’ambiente e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e turistico. La Provincia deve tornare a essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini», queste le prime parole del Presidente Parente durante il suo discorso di insediamento.

Le novità in Consiglio e le deleghe territoriali

È stato convalidato, inoltre, il subentro in Consiglio Provinciale di Giovanni De Simone, Sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, a cui vanno gli auguri come Presidente Regionale ANCI e Sindaco di Pellezzano. Le deleghe ai Consiglieri sono confermate.

Un grande augurio di buon lavoro al Presidente e a tutto il Consiglio Provinciale. La sfida è ambiziosa, ma l’amore per questa terra sarà la guida migliore.

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