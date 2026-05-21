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Eboli: riapre la SP 30/b verso il mare: conclusi i lavori di messa in sicurezza

Domani 22 maggio riapre al traffico la SP 30/b dopo i lavori di messa in sicurezza. Un'arteria fondamentale per il turismo estivo e la viabilità verso il mare.

Antonio Elia

Sopralluogo questa mattina lungo la SP 30/b, che riapre domani, da parte dei consiglieri Cesare Moscariello, Mariarosaria Pierro e Cosimo Massa, alla presenza dell’ingegnere Giuseppe Losco, direttore dei lavori per il Consorzio di Bonifica, e dell’architetto Angelo Sica, dirigente della manutenzione della Provincia di Salerno.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sugli interventi eseguiti e sulle attività di messa in sicurezza che hanno interessato il tratto compreso tra il km 14+750 e il km 16+745, interessato nei mesi scorsi da criticità che avevano reso necessaria la chiusura al traffico.

I ringraziamenti dei consiglieri comunali

“Un ringraziamento particolare va al presidente della Provincia Giuseppe Parente, al vicepresidente Giovanni Guzzo, ma anche al vicesindaco di Eboli Gianmaria Sgritta e al collega Cosimo Massa, consigliere con delega alle periferie, per l’impegno e l’attenzione dimostrata verso il territorio”, hanno dichiarato i consiglieri comunali Cesare Moscariello e Maria Rosaria Pierro.

L’ordinanza della Provincia di Salerno

Con apposita ordinanza, la Provincia di Salerno ha disposto la riapertura al transito della SP 30/b a partire da domani 22 maggio 2026. Una riapertura particolarmente importante in vista della stagione estiva, poiché l’arteria rappresenta una fondamentale valvola di sfogo per il traffico diretto verso le località balneari e le vie del mare.

Nel provvedimento si attesta l’avvenuta verifica della regolarità amministrativa, il rispetto dei doveri di astensione previsti dal Codice di comportamento e dei termini di conclusione dei procedimenti.

Le disposizioni per il ripristino della viabilità

L’atto prevede inoltre la trasmissione del provvedimento al RUP del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, dottor agronomo Francesco Marotta, affinché vengano rimossi i transennamenti, ripristinata la segnaletica stradale e adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare, nel rispetto della normativa vigente.

La comunicazione è stata inoltrata anche alla Prefettura di Salerno, ai Vigili del fuoco, al Comune di Eboli, alla Polizia stradale, al 118, ai Carabinieri di Eboli, alle società di trasporto pubblico e agli uffici competenti della Provincia.

Il provvedimento porta la firma del dirigente ingegner Angelo Michele Lizio.

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