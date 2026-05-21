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Castellabate, nuovo porto a Punta dell’Inferno: si insedia la commissione in Regione

Passo in avanti per il nuovo approdo turistico di Castellabate a Punta dell'Inferno: si è insediata la commissione per la valutazione di fattibilità

Redazione Infocilento

Un ulteriore step in avanti per quello che rappresenterà una svolta sostanziale per la comunità di Castellabate e per tutto il territorio. Come comunicato dal Sindaco, Marco Rizzo, presso la Regione Campania si è ufficialmente insediata la Commissione incaricata della valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell’approdo portuale in località Punta dell’Inferno.

Il ruolo della commissione e il futuro del turismo nautico

Alla presenza del Segretario Generale dell’Ente, in qualità di componente diretto, avanza dunque l’iter per un’opera infrastrutturale che sarebbe fondamentale per la crescita di un intero territorio, capace di coniugare sviluppo, valorizzazione della costa ed economia del mare.

“La nautica da diporto è oggi un settore in costante crescita e investire in infrastrutture moderne e sostenibili significa guardare al futuro con visione e responsabilità. Un approdo portuale può diventare un punto di riferimento per il turismo nautico, per i servizi collegati al mare e per nuove prospettive occupazionali ed economiche. È un iter che continua ad andare avanti con concretezza e con celerità, segnale evidente dell’attenzione e dell’importanza che questo progetto riveste”, il commento del primo cittadino Rizzo.

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