Cronaca

Albero cade in centro a Sala Consilina: danneggiate due auto in sosta

Paura a Sala Consilina per il crollo improvviso di un albero in via Baldassarre Cioffi. Danneggiate due auto nel parcheggio delle Poste, nessun ferito.

Erminio Cioffi

Paura nel pomeriggio a Sala Consilina, dove un albero è improvvisamente caduto in pieno centro cittadino. L’episodio si è verificato in via Baldassarre Cioffi, precisamente nell’area del parcheggio sottostante l’ufficio postale.

I danni ai veicoli e il bilancio dell’incidente

A causa del crollo sono rimasti danneggiati due veicoli che si trovavano in sosta. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone coinvolte direttamente nel cedimento della pianta.

L’intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti del Comando di Polizia Locale per effettuare gli accertamenti del caso, gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area interessata. Presenti anche gli operatori dell’Ufficio servizi e manutenzione dell’Ufficio tecnico comunale, impegnati nella rimozione dell’albero e nella verifica delle condizioni di sicurezza della zona.

Gli accertamenti sulle cause del crollo

Saranno ora effettuate ulteriori verifiche da parte dei tecnici e delle autorità preposte per chiarire le esatte cause che hanno determinato il cedimento improvviso dell’albero.

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