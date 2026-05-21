Albero cade in centro a Sala Consilina: danneggiate due auto in sosta

Paura nel pomeriggio a Sala Consilina, dove un albero è improvvisamente caduto in pieno centro cittadino. L’episodio si è verificato in via Baldassarre Cioffi, precisamente nell’area del parcheggio sottostante l’ufficio postale.

I danni ai veicoli e il bilancio dell’incidente

A causa del crollo sono rimasti danneggiati due veicoli che si trovavano in sosta. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone coinvolte direttamente nel cedimento della pianta.

L’intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti del Comando di Polizia Locale per effettuare gli accertamenti del caso, gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area interessata. Presenti anche gli operatori dell’Ufficio servizi e manutenzione dell’Ufficio tecnico comunale, impegnati nella rimozione dell’albero e nella verifica delle condizioni di sicurezza della zona.

Gli accertamenti sulle cause del crollo

Saranno ora effettuate ulteriori verifiche da parte dei tecnici e delle autorità preposte per chiarire le esatte cause che hanno determinato il cedimento improvviso dell’albero.