Cronaca

Giovane accoltellato a Montesano sulla Marcellana: è in gravi condizioni, indagano i carabinieri

: Un giovane è rimasto ferito in un accoltellamento a Montesano sulla Marcellana. È riuscito a raggiungere il 118, poi il trasferimento all'ospedale di Polla.

Erminio Cioffi
Incidente Capaccio

A Montesano sulla Marcellana un giovane di origine maghrebina è rimasto ferito in seguito a un accoltellamento avvenuto per cause ancora in corso di accertamento.

Il soccorso e il trasferimento all’ospedale di Polla

Il ragazzo, nonostante le ferite riportate, è riuscito a raggiungere autonomamente la postazione del 118 presente sul territorio. Dopo le prime cure, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Le indagini dei carabinieri

Sul caso indagano i carabinieri, immediatamente allertati dopo l’episodio. I militari stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare il responsabile dell’aggressione che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere un altro giovane.

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