Scontro tra auto e furgone sulla provinciale Campagna-Serre: cinque feriti, traffico in tilt

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale che collega i comuni di Campagna e Serre, nel Salernitano, dove si è verificato un impatto tra un’auto e un furgone. Il bilancio è di cinque persone ferite, alcune delle quali trasportate in ospedale per accertamenti e cure.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente per cause non ancora chiarite. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto sono giunte tre ambulanze del 118: due unità della VoPi e un mezzo della Croce Verde. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sul luogo dell’incidente, provvedendo poi al trasferimento dei pazienti più gravi presso gli ospedali della zona.

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dal sinistro. Presenti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Disagi alla circolazione stradale

L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico lungo l’arteria provinciale, con disagi alla circolazione durante tutte le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.