E-power Italia: dal cuore del Cilento a Milano, l’azienda che sta riscrivendo il futuro della mobilità elettrica

C’è un’azienda nata nel cuore del Cilento che oggi guarda dritto verso Milano e all’Europa, portando con sé una visione nuova della mobilità elettrica.

Si chiama E-Power Italia. Alla guida del progetto c’è Ruben Abbate, titolare di E-POWER ITALIA S.R.L., che ha impresso all’azienda una forte direzione innovativa e una visione orientata al futuro.

Dalle ebike Made in Italy al successo internazionale

Nata come azienda specializzata nella produzione di ebike custom Made in Italy, E-Power Italia si è fatta conoscere per la capacità di creare mezzi unici, completamente personalizzabili nei colori, nelle grafiche e nei dettagli. Una filosofia che ha conquistato aziende internazionali come MC2 Saint Barth e personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo come Christian Vieri, Alessandro Matri, Alessandro Costacurta ed Elisabetta Canalis.

E-Power Italia per MC2 Saint Barth

Un ecosistema completo per la mobilità sostenibile

Ma oggi E-Power Italia non è soltanto ebike.

L’azienda sta costruendo un ecosistema completo dedicato alla mobilità sostenibile, producendo internamente colonnine di ricarica, stazioni di manutenzione bike, pensiline fotovoltaiche, shelter per il ricovero delle biciclette e sistemi avanzati di ebike sharing per enti pubblici, strutture turistiche e aziende private.

Tra i punti di forza del progetto c’è anche una piattaforma software proprietaria: un’app di ebike sharing sviluppata internamente e considerata tra le più innovative del settore. Non solo gestione delle flotte, prenotazioni e monitoraggio intelligente dei mezzi, ma anche un vero social network dedicato ai cicloturisti, dove gli utenti possono connettersi tra loro, condividere percorsi, esperienze e punti d’interesse.

Un’idea che ha portato l’applicazione ad essere riconosciuta come una delle più evolute attualmente presenti nel panorama sharing mobility.

Diversi enti e località di prestigio hanno già scelto E-Power Italia per i propri progetti di mobilità sostenibile, tra cui Courmayeur, Porto Cervo e numerosi parchi nazionali italiani.

Ebike sharing

Mooster: lo scooter elettrico che diventa manifesto generazionale

E poi c’è “Mooster”, il progetto che più di tutti sta facendo parlare di sé anche fuori dai confini italiani.

Un mezzo che non nasce soltanto come scooter elettrico, ma come manifesto generazionale.

Mooster prende ispirazione dal leggendario e iconico Yamaha Booster, reinterpretandolo in chiave moderna e completamente elettrica. Un progetto nostalgico e futuristico allo stesso tempo, pensato per riportare in vita l’anima street degli anni ’90 attraverso tecnologia di ultima generazione.

Tecnologia avanzata e design urbano: scopri lo showroom esperienziale nel cuore di Milano

Il nuovo Mooster sarà equipaggiato con motorizzazione L3 equivalente a 125cc, schermo touch integrato con Apple CarPlay e un’esperienza digitale completamente immersiva. Un mix di stile urbano, innovazione e identità che ha già attirato attenzione a livello europeo.

Ed è proprio attorno a Mooster che ruota uno dei piani più ambiziosi dell’azienda: l’apertura di uno showroom esperienziale a Milano. Non un semplice negozio, ma uno spazio futuristico dove gli utenti potranno configurare e personalizzare il proprio mezzo con il supporto di tecnici specializzati e sistemi basati sull’intelligenza artificiale. Un’esperienza pensata per trasformare l’acquisto in qualcosa di emozionale, esclusivo e altamente personalizzato.

Il nuovo Mooster: tecnologia avanzata e design urbano

Dal Cilento alla capitale del design

Dal Cilento alla capitale italiana del design, E-Power Italia continua così la sua corsa verso il futuro, con l’obiettivo di dimostrare che innovazione, stile e tecnologia possono nascere anche nel Sud Italia e conquistare il mercato europeo.