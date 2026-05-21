Cronaca

Eboli, folle inseguimento a Santa Cecilia: bloccato dopo la fuga, maxisanzione e auto sequestrata

Rocambolesco inseguimento a Eboli: un'Audi A3 fugge all'alt della Polizia Municipale a Santa Cecilia e viene bloccata al Palasele. Conducente denunciato e oltre 5.000 euro di multa

Antonio Elia

Si è concluso con una denuncia a piede libero, il sequestro del veicolo e verbali per oltre 5mila euro un rocambolesco inseguimento stradale avvenuto sul territorio di Eboli, condotto dagli agenti della Polizia Municipale.

Durante un servizio di controllo del territorio in località Santa Cecilia, gli agenti della Municipale – in particolare l’equipaggio composto da Carmine Feniello e Francesco Lembo – hanno intimato l’alt a un’Audi A3. Il conducente, invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato dando il via a una fuga ad altissima velocità.

L’inseguimento si è sviluppato lungo diverse arterie cittadine, dove l’uomo alla guida avrebbe effettuato manovre estremamente pericolose per la sicurezza pubblica, tagliando più rotatorie e mettendo a rischio gli altri utenti della strada.

Il blocco al Palasele e i provvedimenti legali

La folle corsa si è conclusa nei pressi del Palasele, dove gli agenti Feniello e Lembo sono riusciti a bloccare il fuggitivo in condizioni di sicurezza, impedendogli ulteriori tentativi di fuga.

Per il conducente è scattata la denuncia a piede libero, disposta dal Pubblico Ministero di turno, con accuse legate alla fuga e alla resistenza. Contestate inoltre numerose violazioni al Codice della Strada per guida pericolosa.

I verbali elevati superano complessivamente i 5mila euro di sanzioni amministrative, mentre per l’Audi A3 è stato disposto il sequestro finalizzato alla successiva confisca del veicolo. Si complimenta l’assessore Antonio Corsetto per la “brillante operazione svolta”.

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