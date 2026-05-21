Agropoli: tutti vogliono il “Guariglia”: lo stadio al centro del mercato

Lo Stadio Raffaele Guariglia di Agropoli, è diventato, a sorpresa, il campo più conteso dell’intera regione. Una vera e propria terra di conquista per due big del calcio campano che hanno appena festeggiato il salto di categoria.

Il nodo Serie C: Scafatese e Savoia senza casa

A voler sfruttare il terreno di gioco cilentano si sono presentate Scafatese Calcio 1922 e Savoia 1908. Entrambe le compagini hanno gloriosamente conquistato la Serie C, raggiungendo il calcio professionistico. Tuttavia, la gioia della promozione ha dovuto fare i conti con la realtà: a causa di gravi problemi tecnici e strutturali nei rispettivi impianti, nessuna delle due squadre potrà disputare l’inizio della stagione sui propri terreni di gioco.

Il sopralluogo della Questura e i lavori necessari

La macchina organizzativa si è già messa in moto. La Questura è giunta ad Agropoli per visionare l’impianto e ha attenzionato la struttura, dando un fondamentale via libera preliminare. Per rendere lo stadio idoneo alla terza serie nazionale, però, serviranno degli interventi mirati.

I lavori richiesti dovrebbero riguardare principalmente:

L’adeguamento e il potenziamento dell’ impianto di videosorveglianza .

. Il restyling e il potenziamento del sistema di illuminazione.

Scafatese in pole position, più indietro il Savoia

Al momento, la Scafatese Calcio 1922 sembra essere nettamente in vantaggio nell’acquisizione del “Guariglia”. Il club gialloblù si sarebbe detto pronto a farsi carico interamente dei costi dei lavori necessari per ottenere l’idoneità alla Serie C.

Più indietro, invece, il Savoia 1908: i biancoscudati non avrebbero ancora definito del tutto un accordo con il Comune di Agropoli per l’eventuale disputa delle gare interne.

Il grande punto interrogativo

Resta ora da capire come si concluderà questa vera e propria telenovela estiva. Ma mentre i grandi club di Serie C bussano alla porta, una domanda sorge spontanea e preoccupa i tifosi locali: in tutto questo, l’US Agropoli dove giocherà?