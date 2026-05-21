Posto di blocco sulla Cilentana: la polizia municipale sequestra hashish e cocaina ad Agropoli Nord

Il presidio del territorio da parte della polizia municipale di Agropoli, sotto la guida del comandante Maurizio Cauceglia, continua a dare risultati concreti sul fronte della sicurezza e del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un mirato servizio di controllo stradale, i caschi bianchi hanno intercettato droga a bordo di un’auto, segnalando due giovani del posto alle autorità competenti.

Il posto di blocco allo svincolo di Agropoli Nord

L’operazione è scattata nei pressi dello svincolo stradale di Agropoli Nord, lungo la Cilentana, un’arteria strategica e costantemente monitorata dalle forze dell’ordine. Durante un posto di blocco programmato, gli agenti della municipale hanno intimato l’alt a un’autovettura con a bordo due ragazzi residenti in un comune del Cilento collinare. L’atteggiamento sospetto dei due occupanti, che alla vista delle divise hanno tentato repentinamente di disfarsi di un involucro, ha spinto i conduttori a eseguire un controllo immediato e approfondito del veicolo.

Il sequestro di hashish e cocaina

La perquisizione eseguita dai caschi bianchi ha confermato i sospetti degli agenti. All’interno dell’abitacolo sono stati recuperati alcuni grammi di hashish e cocaina. Le sostanze stupefacenti sono state poste sotto sequestro immediato. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla Prefettura di Salerno in qualità di assuntori, mentre per il ragazzo che si trovava alla guida del mezzo si è proceduto anche al contestuale ritiro della patente di guida.

Monitoraggio continuo per la sicurezza urbana

L’episodio si inserisce in un più ampio piano di pattugliamento delle principali vie d’accesso alla città e delle zone periferiche. Dal comando della polizia municipale fanno sapere che i controlli stradali e le attività di prevenzione proseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza della comunità e di reprimere il consumo e la circolazione di sostanze illegali sul territorio comunale.