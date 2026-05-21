“La Via del Gusto”: a Futani un viaggio tra sapori, cultura e tradizioni del Cilento

Futani si prepara ad accogliere “La Via del Gusto”, l’evento organizzato dalla Pro Loco Futos che celebra l’identità gastronomica, culturale e territoriale del Cilento attraverso un percorso ricco di sapori autentici, vini del territorio, musica e momenti di approfondimento.

La manifestazione

La manifestazione sarà un vero e proprio viaggio culturale ed enogastronomico che nasce da incontri tematici e continua tra le strade del gusto, accompagnando i visitatori alla scoperta delle eccellenze cilentane.

Durante le giornate di sabato e domenica, dalle ore 18:00 alle 20:00, si terranno due convegni dedicati a temi di grande attualità:

la cucina italiana patrimonio universale UNESCO;

la valorizzazione turistica delle aree interne.

Ad animare le serate, dalle ore 19:00 all’1:00 di sabato e dalle 19:00 alle 00:00 di domenica, saranno gli artisti:

Domenico Monaco

Silvano Santa Croce

Angelo Trotta

Ecco cosa si potrà gustare

Grande protagonista sarà naturalmente il gusto, con un ricco percorso gastronomico che proporrà specialità tipiche della tradizione cilentana e tante preparazioni artigianali, tra cui:

Pastorelle salate; Zuppa di fagioli e castagne; Scauratielli; Pastorelle dolci; Ascuni con alici; Ascuni con miele; Pizza fritta; Zeppole di patate; Minestra strinta; Polpette di patate

Ampia anche l’offerta dei panini:

Panino con broccoli, salsiccia e provola

Panino con mortadella arrostita, melanzane grigliate e provola

Panino con porchetta

Panino con salsiccia

Panino con pulled e verdure

Non mancheranno le specialità del caciocavallo impiccato:

semplice

con funghi

con cipolla di Vatolla in agrodolce

con miele di castagno

Spazio anche ai dolci della tradizione:

Babà a fetta

Babà a fetta con crema o Nutella

Babà mignon

Tiramisù

Cannolo cilentano

Deliziosa

Zuppetta

Biscotti occhio di bue

Struffoli

Tra cibo e buon vino

Ad accompagnare il percorso gastronomico ci saranno le migliori cantine del territorio:

Cobellis, Rotolo, Casebianche, Pippo Greco, Tenuta Sellata, Donna Clara, Peduto e Chiara Morra.

Il vicepresidente della Pro Loco Futos, Simone Ruocco, ha voluto ringraziare tutti i volontari impegnati nell’organizzazione della manifestazione: “Dietro eventi come questo c’è il lavoro prezioso di tanti ragazzi e volontari che con passione, sacrificio e amore per il territorio rendono possibile ogni dettaglio della festa. A loro va il mio più sentito ringraziamento”. Ruocco ha inoltre invitato cittadini e visitatori a partecipare numerosi all’iniziativa: “Invitiamo tutti a non perdere l’occasione di vivere due serate speciali a Futani, il 23 e 24 maggio, tra tradizioni, cultura, musica e sapori autentici del Cilento”.

“La Via del Gusto” si conferma così un appuntamento capace di unire tradizione, convivialità e valorizzazione del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica nel cuore del Cilento.