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Gioi, si insedia il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: Marco Rizzo è il nuovo sindaco junior

Insediamento ufficiale per il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Gioi. Il giuramento del sindaco junior Marco Rizzo e tutti i progetti dei giovani amministratori.

Antonio Pagano

Si è insediato questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Gioi, il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. I neo consiglieri hanno preso posto tra i banchi dell’assise per l’insediamento e il successivo giuramento del nuovo sindaco Marco Rizzo.

Il progetto per avvicinare i giovani alle istituzioni

Un progetto voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Maria Teresa Scarpa, che coinvolge i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Da Vinci-Visconti” (plessi di Gioi e Cardile), con l’obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi ad avvicinarsi alle istituzioni locali.

Tutti gli eletti del nuovo Consiglio junior

Tanto entusiasmo tra i ragazzi che hanno già avviato la programmazione delle attività. Ecco tutti gli eletti:

  • Sindaco: Marco Rizzo
  • Vice sindaca: Azzurra Gogliucci
  • Assessori: Angelo Fiore, Angelo Iannelli, Alice Rizzo, Enza Romano
  • Consiglieri: Giulia D’Aiuto, Ilaria D’Aiuto, Miriam Gigliucci, Fabio Nastasi, Maksym Pidzharko, Cristina Rizzo, Andrea Salati, Sofia Salati, Raffaella Sica e Carmine Siniscalchi.

“Sono molto contento, prometto e spero di aiutarvi con le mie e le vostre idee, sono molto felice di rappresentare questo ruolo per tutti voi”, ha detto il neo sindaco junior Marco Rizzo.

La prima uscita pubblica del neo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Gioi sarà in occasione della festa della Madonna dello Schito, in programma per il prossimo 2 giugno. Presenti all’insediamento la sindaca di Gioi, Maria Teresa Scarpa, e il consigliere comunale Rosario Marra.

Idee e ambiente: il programma delle attività

Nel programma delle attività stilato dai ragazzi ci sono:

  • La realizzazione di due campetti (uno a Gioi e uno a Cardile);
  • La creazione di aree verdi;
  • L’organizzazione di un book forum;
  • La pulizia del sottobosco per creare nuovi pascoli;
  • La riorganizzazione del giardinetto sotto la torretta a Cardile;
  • Il rilancio di spazi turistici già esistenti ma al momento abbandonati;
  • La riorganizzazione della biblioteca di Gioi, rendendola più accessibile;
  • La riapertura del chiosco al castello;
  • L’impegno a tenere puliti i paesi e la creazione di aree di studio all’aperto;
  • La realizzazione di una fontanella con acqua potabile al campetto di Cardile;
  • Il miglioramento della raccolta differenziata nelle scuole predisponendo appositi contenitori;
  • Il miglioramento delle condizioni igieniche e funzionali dei servizi scolastici (specchi nei bagni, tende per il sole);
  • La riorganizzazione della squadra di calcio di Gioi e la costruzione di una palestra per giocare a pallavolo;
  • L’organizzazione di uscite sul territorio comunale.
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