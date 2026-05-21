Gioi, si insedia il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: Marco Rizzo è il nuovo sindaco junior

Si è insediato questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Gioi, il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. I neo consiglieri hanno preso posto tra i banchi dell’assise per l’insediamento e il successivo giuramento del nuovo sindaco Marco Rizzo.
Il progetto per avvicinare i giovani alle istituzioni
Un progetto voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Maria Teresa Scarpa, che coinvolge i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Da Vinci-Visconti” (plessi di Gioi e Cardile), con l’obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi ad avvicinarsi alle istituzioni locali.
Tutti gli eletti del nuovo Consiglio junior
Tanto entusiasmo tra i ragazzi che hanno già avviato la programmazione delle attività. Ecco tutti gli eletti:
- Sindaco: Marco Rizzo
- Vice sindaca: Azzurra Gogliucci
- Assessori: Angelo Fiore, Angelo Iannelli, Alice Rizzo, Enza Romano
- Consiglieri: Giulia D’Aiuto, Ilaria D’Aiuto, Miriam Gigliucci, Fabio Nastasi, Maksym Pidzharko, Cristina Rizzo, Andrea Salati, Sofia Salati, Raffaella Sica e Carmine Siniscalchi.
“Sono molto contento, prometto e spero di aiutarvi con le mie e le vostre idee, sono molto felice di rappresentare questo ruolo per tutti voi”, ha detto il neo sindaco junior Marco Rizzo.
La prima uscita pubblica del neo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Gioi sarà in occasione della festa della Madonna dello Schito, in programma per il prossimo 2 giugno. Presenti all’insediamento la sindaca di Gioi, Maria Teresa Scarpa, e il consigliere comunale Rosario Marra.
Idee e ambiente: il programma delle attività
Nel programma delle attività stilato dai ragazzi ci sono:
- La realizzazione di due campetti (uno a Gioi e uno a Cardile);
- La creazione di aree verdi;
- L’organizzazione di un book forum;
- La pulizia del sottobosco per creare nuovi pascoli;
- La riorganizzazione del giardinetto sotto la torretta a Cardile;
- Il rilancio di spazi turistici già esistenti ma al momento abbandonati;
- La riorganizzazione della biblioteca di Gioi, rendendola più accessibile;
- La riapertura del chiosco al castello;
- L’impegno a tenere puliti i paesi e la creazione di aree di studio all’aperto;
- La realizzazione di una fontanella con acqua potabile al campetto di Cardile;
- Il miglioramento della raccolta differenziata nelle scuole predisponendo appositi contenitori;
- Il miglioramento delle condizioni igieniche e funzionali dei servizi scolastici (specchi nei bagni, tende per il sole);
- La riorganizzazione della squadra di calcio di Gioi e la costruzione di una palestra per giocare a pallavolo;
- L’organizzazione di uscite sul territorio comunale.