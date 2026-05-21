Gioi, si insedia il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: Marco Rizzo è il nuovo sindaco junior

Si è insediato questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Gioi, il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. I neo consiglieri hanno preso posto tra i banchi dell’assise per l’insediamento e il successivo giuramento del nuovo sindaco Marco Rizzo.

Il progetto per avvicinare i giovani alle istituzioni

Un progetto voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Maria Teresa Scarpa, che coinvolge i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Da Vinci-Visconti” (plessi di Gioi e Cardile), con l’obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi ad avvicinarsi alle istituzioni locali.

Tutti gli eletti del nuovo Consiglio junior

Tanto entusiasmo tra i ragazzi che hanno già avviato la programmazione delle attività. Ecco tutti gli eletti:

Sindaco: Marco Rizzo

Marco Rizzo Vice sindaca: Azzurra Gogliucci

Azzurra Gogliucci Assessori: Angelo Fiore, Angelo Iannelli, Alice Rizzo, Enza Romano

Angelo Fiore, Angelo Iannelli, Alice Rizzo, Enza Romano Consiglieri: Giulia D’Aiuto, Ilaria D’Aiuto, Miriam Gigliucci, Fabio Nastasi, Maksym Pidzharko, Cristina Rizzo, Andrea Salati, Sofia Salati, Raffaella Sica e Carmine Siniscalchi.

“Sono molto contento, prometto e spero di aiutarvi con le mie e le vostre idee, sono molto felice di rappresentare questo ruolo per tutti voi”, ha detto il neo sindaco junior Marco Rizzo.

La prima uscita pubblica del neo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Gioi sarà in occasione della festa della Madonna dello Schito, in programma per il prossimo 2 giugno. Presenti all’insediamento la sindaca di Gioi, Maria Teresa Scarpa, e il consigliere comunale Rosario Marra.

Idee e ambiente: il programma delle attività

Nel programma delle attività stilato dai ragazzi ci sono: