Nasce ufficialmente il Rotary Club Castellabate: consegnata la Carta Costitutiva, Odilia Di Paola alla presidenza

È nato ufficialmente ieri il Rotary Club Castellabate con la cerimonia di consegna della Carta Costitutiva. A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato il Governatore del Distretto Campania 2101, Angelo Di Rienzo, alla presenza di soci, autorità, ospiti e rappresentanti del Rotary, riuniti per celebrare la nascita di una nuova realtà associativa destinata a operare al servizio della comunità.

Gli obiettivi della nuova realtà associativa e la presidenza

Il Rotary Club Castellabate nasce con l’obiettivo di mettere al centro competenze, amicizia e spirito di servizio, promuovendo iniziative culturali, sociali e solidali capaci di generare un impatto concreto sul territorio di riferimento.

Durante la cerimonia è stato presentato ufficialmente anche il Consiglio Direttivo del Club, chiamato a guidare le attività associative e i futuri progetti che verranno sin da subito messi in atto. Alla presidenza del Rotary Club Castellabate è stata nominata Odilia Di Paola. Il ruolo di vicepresidente è affidato a Raffaele Ianni, mentre Carla Gabriele ricoprirà l’incarico di segretario. Ida Conte sarà tesoriere e Adriana Ferone prefetto del Club.

La composizione del Consiglio Direttivo e delle commissioni

Presentati inoltre i presidenti di commissione: Cinzia Guariglia guiderà la Commissione Effettivo, mentre Paolo Maria Lembo sarà presidente della Commissione Rotary Foundation.

Fanno parte del Consiglio Direttivo anche i consiglieri Chiara Ianni, Antonella Russo, Armando Malzone, Costabile Di Bartolomeo, Crescenzo Simonetti, Daniela Di Matteo, Domenico Losasso, Gabriele Catania, Giuseppe Savella, Maria Carmela Guariglia, Maria Polito, Nicola Malzone, Roberta Gargione, Rosa Abagnale e Vincenzo Mucciolo.

Con la consegna della Carta Costitutiva, il Rotary Club Castellabate entra ufficialmente nella grande famiglia rotariana internazionale.