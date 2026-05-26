Busta paga trasparente e nuove tutele: la sfida del “salario giusto” fra welfare e parità retributiva

Quali sono i parametri per definire un salario “giusto”? Come si conciliano la contrattazione collettiva e la competitività delle imprese? Di questo si parlerà durante il seminario di studi: “Il Salario Giusto: dinamiche retributive, contrattazione e dignità del lavoro”, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno, che si terrà domani, mercoledì 27 maggio 2026, a Salerno, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Mediterranea Hotel (via Generale Clark, 54).

«Tra nuove sentenze della magistratura e l’attuazione della normativa UE sulla trasparenza – commenta il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno Marcello Zinno – il “salario giusto” è oggi la vera sfida per il mercato del lavoro. Con questo evento mettiamo al centro del dibattito la funzione sociale della retribuzione. I Consulenti del Lavoro di Salerno sono in prima linea per supportare il sistema produttivo locale nell’adozione di modelli retributivi equi, trasparenti e orientati al futuro, capaci di valorizzare il capitale umano».

Nel corso del seminario, che sarà aperto dai saluti del Presidente dell’Ordine, Marcello Zinno, si discuterà di decreto Lavoro e agevolazioni contributive; salario giusto ed equivalenza contrattuale; formazione finanziata; previdenza complementare e TFR; parità e trasparenza retributiva.

Gli interventi:

Le misure di sgravio per le assunzioni saranno analizzate da Dora Salucci, consulente del Lavoro e componente del Centro Studi “Erasmo Formetta” che interverrà su: “Decreto Lavoro e agevolazioni contributive”, mentre sulle opportunità e gli strumenti a disposizione delle aziende per investire sul capitale umano relazionerà Cristina Lancioni, in rappresentanza di Formacom.

Il quadro normativo e l’evoluzione della disciplina, in materia di salario giusto, legata anche alla conciliazione sindacale “protetta”, saranno, invece, i temi al centro dell’intervento del giuslavorista Pasquale Visconti, che analizzerà l’impatto pratico della recente e discussa sentenza n. 5678 della Corte d’Appello di Milano (24 settembre 2025).

Sulle importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e le nuove strategie di gestione del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) parlerà Giovanni Piscopo, consulente del Lavoro e partner TeamSystem, mentre l’adeguamento alle severe linee guida della Direttiva UE 2023/970 sul gender pay gap sarà, infine, sviscerato da Sonia Falcocchio, consulente del Lavoro e componente del Centro Studi “Erasmo Formetta”.

Modera: Anna Lo Iacono, consigliere dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno.