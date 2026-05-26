Al via nel Cilento “Respiri, Radici e Ricette”: laboratori gratuiti di yoga, orto e cucina sostenibile

Al via nel Cilento “Respiri, Radici e Ricette”, il laboratorio gratuito dedicato a yoga, orto biologico e cucina cilentana sostenibile inserito nel progetto Velinia Hub, promosso dall’Unione dei Comuni Velini (Comune di Casal Velino, Comune di Pollica e Comune di San Mauro Cilento) con Projenia SCS, nell’ambito dell’Avviso Pubblico ANCI finalizzato all’assegnazione e alla valorizzazione di spazi pubblici destinati a giovani under 35 per la realizzazione di iniziative innovative a impatto territoriale e sociale.

Il percorso prenderà il via il 1° giugno 2026 presso Ristolab Country House, a Cannicchio di Pollica, e si articolerà in otto appuntamenti in programma il lunedì dalle 9:30 alle 13:30, nelle date dell’8, 22 e 29 giugno e del 6, 13, 20 e 27 luglio. La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Un’esperienza immersiva tra benessere, terra e Dieta Mediterranea

“Respiri, Radici e Ricette” nasce con l’intento di offrire un’esperienza immersiva capace di intrecciare benessere psicofisico, educazione ambientale e tradizione gastronomica locale. Il laboratorio propone un percorso esperienziale che invita a rallentare, ristabilire un contatto autentico con la natura e riscoprire il valore del cibo attraverso pratiche legate al movimento consapevole, alla terra e alla cucina stagionale.

Ogni incontro sarà suddiviso in momenti dedicati allo yoga e alla respirazione all’aria aperta, attività nell’orto biologico con raccolta degli ingredienti stagionali e laboratori culinari focalizzati sulla preparazione di ricette della tradizione cilentana reinterpretate attraverso tecniche sostenibili e pratiche orientate alla riduzione degli sprechi. Le attività si concluderanno con una degustazione condivisa dei piatti preparati durante la giornata.

Gli esperti alla guida del progetto e l’eccellenza di Ristolab

Il laboratorio è ideato da Ristolab, ristorante-laboratorio e startup innovativa premiata nel 2024 con il Life Climate Smart Chefs Award promosso dalla Fondazione Barilla e da ALMA Scuola Internazionale di Cucina come miglior ristorante sostenibile.

A condurre il percorso saranno Sofia Cavalleri, etnobotanica e insegnante yoga certificata RYT Yoga Alliance, che accompagnerà i partecipanti nelle pratiche di respirazione, ascolto del corpo e conoscenza delle piante spontanee del territorio, e lo chef Amabile Cortiglia, impegnato nella promozione della cucina cilentana, dell’agricoltura sostenibile e della valorizzazione delle produzioni locali.

Turismo esperienziale e valorizzazione del territorio: come iscriversi

L’iniziativa punta a promuovere nuove forme di turismo esperienziale e culturale legate al territorio, valorizzando il Cilento attraverso attività capaci di coniugare sostenibilità, convivialità e trasmissione dei saperi tradizionali.

Le iscrizioni sono aperte sul sito Velinia Hub: www.veliniahub.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri: 351 733 3832 (Ristolab) oppure 0824 166 4441 (Projenia SCS).