Salernitana a Brescia per la finale: al Rigamonti serve la vittoria per continuare a sognare

Dopo il pari agguantato dal Brescia in extremis grazie al gol capolavoro di Crespi nella gara d’andata, i granata tornano subito in campo: in palio c’è un posto per accedere al doppio confronto della finale playoff di Serie C. La partita è in programma domani, mercoledì 27 maggio alle ore 20.00, allo stadio “Mario Rigamonti” di Brescia, dove sono attesi più di 1000 sostenitori della Bersagliera nel settore ospiti.

Alla Salernitana toccherà battere l’Union Brescia per accedere alla finalissima; in caso di pareggio, infatti, le due squadre andranno prima ai supplementari e successivamente ai calci di rigore.

Il programma degli allenamenti e la rifinitura al Mary Rosy

Nell’allenamento di ieri gli uomini guidati da mister Serse Cosmi sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di domenica hanno svolto un lavoro defaticante, mentre il resto della squadra si è disimpegnato in un lavoro aerobico seguito da partitine a campo ridotto. È fissata per oggi la seduta di rifinitura, sempre al centro sportivo Mary Rosy, che scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

Le possibili scelte di Cosmi: ballottaggi a centrocampo e in attacco

Il tecnico granata potrebbe cambiare qualcosa nell’undici iniziale inserendo forze fresche, considerato anche che la Salernitana ha giocato domenica la quinta gara in quindici giorni. Con il blocco difensivo che va verso la conferma con Matino, Golemic ed Anastacio davanti a Donnarumma, è più plausibile invece qualche avvicendamento in mediana e in avanti.

Domenica Longobardi è entrato col piede giusto e potrebbe insidiare Cabianca, mentre sull’altra corsia c’è Villa. Sperano in una maglia da titolare, al posto di Tascone, anche Carriero e Capomaggio. Sulla trequarti, infine, Achik scalpita per giocare dall’inizio.