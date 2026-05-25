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McDonald’s a Villammare: lavori in dirittura d’arrivo

Procedono spediti i lavori per il nuovo McDonald's a Villammare sulla Statale 18. Previste 40 assunzioni: l'apertura entro l'inizio dell'estate.

Maria Emilia Cobucci

Procedono spediti e senza sosta i lavori di realizzazione del nuovo punto McDonald’s nella frazione costiera di Villammare, nel Golfo di Policastro. I lavori, avviati nei mesi scorsi, sembrano essere in dirittura d’arrivo. Dalla Statale 18, lungo la quale McDonald’s ha deciso di aprire un nuovo ristorante, è infatti possibile scorgere la struttura sopra la quale campeggiano le scritte McCafé e McDonald’s.

Un’apertura che sottolinea dunque l’attrattività del territorio e del Golfo di Policastro per una delle più famose catene di fast food al mondo.

Tra Dieta Mediterranea e risvolti occupazionali

Dopo Sala Consilina, sarà dunque Villammare ad aprire il nuovo ristorante McDonald’s nonostante i numerosi dibattiti avviati in un territorio quale il Cilento, rinomato per essere la patria della Dieta Mediterranea.

Tuttavia l’arrivo della catena rappresenta anche un potenziale impulso per l’economia locale, vista anche la necessità di assumere al suo interno 40 unità lavorative.

Resta ora solo l’attesa del taglio del nastro che, secondo il noto cronoprogramma, dovrebbe avvenire entro l’inizio della stagione estiva.

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