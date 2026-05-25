Auletta, trovato un ordigno della Seconda guerra mondiale lungo il fiume Tanagro

Nella mattinata di ieri ad Auletta è stato rinvenuto un ordigno bellico presumibilmente risalente alla Seconda guerra mondiale lungo la riva del fiume Tanagro.

A fare la scoperta sono stati alcuni pescatori che si trovavano nella zona. L’ordigno, parzialmente nascosto nel terreno e tra la vegetazione, ha attirato la loro attenzione ed hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri e l’attesa degli artificieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e i militari della Stazione di Auletta, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area delimitando la zona interessata per evitare qualsiasi rischio.

L’ordigno, lungo circa 30 centimetri, sarà rimosso nei prossimi giorni dagli artificieri incaricati delle operazioni di bonifica. Restano in corso gli accertamenti per stabilire con precisione la natura del residuato bellico e verificare eventuali ulteriori pericoli nell’area circostante.