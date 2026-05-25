Cilento

Meeting del Mare 2026: a Marina di Camerota la trentesima edizione tra musica e arte

Il Meeting del Mare compie trent'anni: dal 30 maggio al 1 giugno a Marina di Camerota oltre 60 eventi, concerti sulla spiaggia e grandi artisti della scena italiana

Redazione Infocilento
Meeting del Mare

La splendida cornice della Baia di Lentiscelle, a Marina di Camerota, si prepara a ospitare la trentesima edizione del Meeting del Mare. Da sabato 30 maggio a lunedì primo giugno, la rinomata kermesse cilentana offrirà un ricco programma con oltre 60 appuntamenti tra concerti, performance artistiche, workshop, incontri e aftershow.

L’evento, ideato e diretto da don Gianni Citro, si avvale del supporto della Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A., del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Comune di Camerota, della Camera di Commercio e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Come evidenziato dagli organizzatori, la manifestazione “conferma la sua vocazione di progetto culturale dedicato alle nuove generazioni e alla relazione tra musica, arti visive, territorio e visione civile”.

Il tema della trentesima edizione

Il filo conduttore scelto per l’edizione di quest’anno è racchiuso nella parola “Domani”. Si tratta di un concetto profondo che punta a stimolare una riflessione collettiva sul futuro e sulla contemporaneità.

Secondo la visione dei promotori del festival, si tratta di “una parola che richiama futuro, responsabilità, immaginazione e costruzione, ma anche la necessità di interrogare il presente attraverso i linguaggi artistici”. Attraverso le diverse espressioni creative, il festival si propone quindi come uno spazio di dialogo e di crescita per i giovani e per l’intero territorio.

Il programma dei concerti sul main stage

Il palco principale, allestito direttamente sulla spiaggia, si accenderà ogni sera a partire dalle ore 18:00. La programmazione prevede la presenza di due headliner per ciascuna serata, affiancati da ben 40 artisti emergenti e nuove realtà della scena indipendente nazionale, selezionati tramite una open call.

  • Sabato 30 maggio: La serata di apertura vedrà come protagonisti Ele A, l’artista svizzera con cittadinanza italiana che ha riscosso un grande successo con l’album “Pixel”, e il rapper campano Le-One, forte di oltre 125 milioni di streaming su Spotify e certificato Disco di Platino per il brano ‘Addo staje’.
  • Domenica 31 maggio: Sarà il turno del cantautore Giorgio Poi, che si esibirà accompagnato dalla sua full band per presentare i successi storici e i brani dell’ultimo album “Schegge”. A seguire, la spiaggia ballerà con il dj set di okgiorgio, progetto solista firmato da Giorgio Pesenti.
  • Lunedì 1 giugno: La giornata conclusiva della kermesse vedrà salire sul palco la cantautrice italo-palestinese Tära e il cantautore e produttore romano Tutti Fenomeni.

Oltre alla ricca offerta musicale, il Meeting del Mare darà ampio spazio ad altre forme d’arte, proponendo momenti dedicati alla danza, panel di incontro con gli ospiti del festival e aree espositive per le arti visive.

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