Dialoghi Mediterranei: a Palinuro il Festival che unisce cultura, territorio e identità mediterranea

Palinuro si prepara ad accogliere Dialoghi Mediterranei, il Festival nato con l’obiettivo di trasformare la straordinaria cornice del Cilento in un crocevia di incontro, riflessione e contaminazione culturale. Un progetto che guarda al Mare Nostrum come a un immenso archivio di storie, suoni, linguaggi e tradizioni in continua evoluzione.

Il progetto

L’iniziativa, fedele alle indicazioni del Ministero del Turismo, si articola in una rete di itinerari esperienziali dedicati alla Dieta Mediterranea come patrimonio UNESCO, modello di sostenibilità e identità collettiva, e in una programmazione culturale diffusa, con eventi artistici e performativi.

Il programma tende a superare una fruizione del Cilento limitata alla dimensionale balneare, promuovendo nuove traiettorie di scoperta legate ai patrimoni culturali, alle tradizioni locali, alla ruralità e alle produzioni agroalimentari.

I lunghi

L’ambito territoriale, oltre a Centola-Palinuro, coinvolge i Comuni di Cannalonga, Ceraso, Moio della Civitella, Pisciotta e Vallo della Lucania. Itinerari culturali ed esperienziali, attività di valorizzazione delle tradizioni locali, sono gli eventi rappresentati nei comuni partner oltre a percorsi dedicati a produzioni agroalimentari e patrimoni immateriali, saranno offerti alle diverse comunità.

Dibattito sul Mediterraneo contemporaneo

“Centola e Palinuro vogliono proporsi come luoghi capaci di accogliere il dibattito sul Mediterraneo contemporaneo, non soltanto per la straordinaria bellezza dei loro paesaggi, ma per la volontà di essere laboratorio permanente di idee, cittadinanza culturale e coesione sociale.

In un tempo attraversato da trasformazioni profonde, da accelerazioni tecnologiche e da nuove fragilità sociali, crediamo che i territori debbano ritrovare nella cultura la propria funzione generativa, tornando ad essere comunità che elaborano visioni, custodiscono memoria e costruiscono futuro”. Rosario Pirrone, Sindaco di Centola, illustra con queste parole un progetto nato per raccontare un territorio ricco di risorse.

“La cultura, oggi più che mai, è un’infrastruttura civile. È ciò che permette ai territori di non smarrire la propria identità nel cambiamento globale, ma di attraversarlo con consapevolezza, responsabilità e visione – continua il sindaco-.

È la sfida della contemporaneità: integrare sapere scientifico, innovazione, sostenibilità e partecipazione in una visione condivisa di sviluppo umano e culturale”.

Una geografia di relazioni tra costa, borghi e aree interne

“Coordinare Dialoghi Mediterranei significa lavorare su una visione: fare in modo che il Cilento non venga soltanto visitato, ma incontrato. Il progetto disegna una geografia di relazioni tra costa, borghi e aree interne, dove arte, gusto, memoria e pratiche comunitarie diventano modi nuovi per leggere e attraversare il territorio – chiarisce Maria Rosaria Nese, coordinatore di progetto-.

La Dieta Mediterranea fa da filo conduttore degli itinerari, ma il senso del progetto va oltre la dimensionale tematica, nel costruire occasioni affinché comunità, operatori, istituzioni e visitatori si riconoscano in un’esperienza condivisa. Il valore più grande sta nell’abilitare connessioni, generare appartenenza, trasformare eventi e percorsi in strumenti di identità e sviluppo.

Dialoghi Mediterranei non mette semplicemente in scena il Cilento: prova a dare spazio alle sue tante voci, a seguirne le trame e a ricucire – attraverso i dialoghi che attiva – il legame tra luoghi, comunità e memorie, facendo del racconto una forma di relazione con il territorio”.

Per Silvano Cerulli, direttore artistico, Dialoghi Mediterranei segna un momento di riflessione e rilancio, in cui risultati e prospettive si fondono in una visione comune di crescita territoriale e valorizzazione culturale.

“Un’occasione per ascoltare i protagonisti – istituzioni, associazioni, produttori, operatori culturali – e riscoprire, attraverso la cultura del cibo, dell’accoglienza e delle arti, la forza di un’identità che unisce.

Il festival

Il Festival nasce a Palinuro con l’obiettivo di trasformare la straordinaria cornice del Cilento in un crocevia d’incontro, riflessione e contaminazione culturale. Il Mare Nostrum inteso come un immenso archivio di storie, suoni, linguaggi e tradizioni in costante mutamento – aggiunge Cerulli -.

Il mio indirizzo artistico si pone l’obiettivo di unire la valorizzazione del territorio creando dei corridoi tra costa ed interno, uniformandosi alle linee guida regionali”.

Il programma

A Palinuro partirà un itinerario geo archeologico, un percorso che unirà il faro (emblema della tradizione marinara) all’’Antiquarium, dove sono esposti i reperti e la Molpa, la collina che domina il Mare e in cui si ipotizza la presenza di un antico centro legato al commercio ittico con le Eolie.

Non mancherà l’itinerario “Primula Palinuro e delle Antiche Cave”, con la caccia al tesoro del “Palinuro Dormiente”, e un percorso cicloturistico urbano, quest’ultimo da replicare nella frazione San Nicola.

A Foria, oltre a promuovere la visita al centro storico e alla degustazione dei vini, si ascolteranno canti, gesta e aneddoti della tradizione culinaria locale, inclusa la degustazione di alici sottolio e dei prodotti da pesca locali.

A Centola capoluogo, l’itinerario sarà “di fede”, con visita al centro storico che testimonia la presenza di san Carlo Acutis, al convento dei cappuccini, per concludersi alla Serra, antico luogo di scambio tra i prodotti offerti dai pescatori con quelli realizzati nelle campagne.

Nel borgo di San Severino, storica sede del presepe vivente, verrà allestito un itinerario con visita al paese e al Ponte della Ferrovia, che si concluderà con la mostra fotografica del presepe e la degustazione di dolci tipici.

Sono previsti 6 weekend esperienziali per un totale di 12 percorsi che coinvolgono tutto il territorio del comune di Centola:

1 appuntamento a maggio: 29/302

appuntamenti a giugno: 13/14, 27/28;3

appuntamenti a settembre: 5/6, 12/13, 19/20

Gli spettacoli

Data Luogo Evento / Artista06/06/2026 Palinuro – Piazza Virgilio Angelica Sepe – Antonio Carluccio e Show Cooking 13/06/2026 Centola – Piazza San Nicola di Mira Piera Lombardi Radici e Orizzonti 27/06/2026

Palinuro – Piazza Virgilio Rosalia Porcaro e Show Cooking05/09/2026 Piazza VirgilioOrchestra Mediterranea – Il Battito di Napoli tra Ieri e Oggi12/09/2026

Piazza Virgilio Emozioni – Gianmarco Carroccia Live19/09/2026 Piazza Virgilio Vienteterra