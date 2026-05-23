Agropoli, “Leonardo in Castello”: successo per l’unica tappa campana del tour nazionale sul genio del Rinascimento

La città di Agropoli ha ospitato nella giornata di ieri, venerdì 22 maggio, un appuntamento di rilievo culturale nazionale nel suggestivo scenario del Castello Angioino-Aragonese che ha fatto da cornice a “Leonardo in Castello”, un evento che ha unito storia, divulgazione e valorizzazione del territorio. La tappa cilentana riveste un’importanza particolare, essendo l’unica programmata nell’intera regione Campania all’interno di un tour nazionale che tocca appena venti prestigiose località italiane, unite dall’obiettivo comune di promuovere le fortificazioni storiche e le identità locali.

La lectio di Massimiliano Finazzer Flory

Il cuore della manifestazione è stata la conferenza-spettacolo curata da Massimiliano Finazzer Flory, regista e attore da anni impegnato a livello internazionale nel dare voce e corpo alla figura di Leonardo da Vinci. La performance si è basata su testi originali del genio rinascimentale, tratti direttamente dai suoi celebri Codici e dai taccuini d’epoca. L’approccio narrativo ha messo in luce un aspetto peculiare e di grande attualità, focalizzandosi su Leonardo visto come il primo “eco-designer” della storia, capace di anticipare tematiche legate al respect della natura e alla sostenibilità.

Una sinergia istituzionale con il patrocinio del Ministero

La manifestazione nasce da una sinergia di alto profilo scientifico e istituzionale. L’organizzazione vede infatti la collaborazione attiva dell’Associazione culturale del Loggione del Teatro alla Scala, supportata dalla consulenza scientifica della Fondazione Augusto Rancilio. A testimonianza del valore turistico e culturale dell’iniziativa, l’appuntamento ha ottenuto il prestigioso patrocinio del ministero del Turismo.

Le dichiarazioni

“Una giornata importante di cui siamo orgogliosi, la città di Agropoli è l’unica, della Regione Campania, ad ospitare un racconto che parli di Leonardo. Ci racconta la vita di Leonardo mischiando con la storia del dei manieri che lui visita, un maniero in ogni regione, quindi essere stato individuato il maniero della città di Agropoli è un grande orgoglio perché vengono messe in in mostra, quelle che sono le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche del nostro bellissimo Castello”, così il sindaco, Roberto Mutalipassi.

“Leonardo in Castello è una bellissima iniziativa che abbiamo l’onore di ospitare qui ad Agropoli, è l’unica tappa della Campania, quindi questo spettacolo verrà fatto solo qui ad Agropoli. Abbiamo scelto un un mattutino anche per dare la possibilità agli studenti, nella fattispecie del liceo Gatto, sezione classica di assistere a questo spettacolo che è uno spettacolo veramente bellissimo.

Apriamo una serie di spettacoli in collaborazione con il ministero del Turismo e il ministero della Cultura che si svilupperanno anche su spettacoli, su Dante Alighieri, sempre qui al Castello Angelino Aragonese, ma con una serie di iniziative che faremo insieme al ministero”, le parole di Roberto Apicella, assessore al Turismo.