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Agropoli, l’Associazione Nazionale Carabinieri celebra la fedeltà e la memoria: consegnati 13 attestati

Cerimonia solenne ad Agropoli per la Sezione Carabinieri in Congedo: premiati i soci fedeli, ricordate le figure storiche e consegnate benemerenze alle eccellenze del territorio

Alessandro Pippa
Associazione carabinieri

Presso la sede della Sezione Carabinieri in Congedo di Agropoli sono stati consegnati 13 attestati di fedeltà ai soci della sezione dell’A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri). Un momento di intensa condivisione che ha unito diverse generazioni sotto i valori dell’Arma.

Il ricordo delle figure storiche della sezione

Nel corso della cerimonia sono state inoltre ricordate tre figure cardine della sezione: il Maresciallo Capo Michele Nigro, fondatore della sezione, il Maresciallo Liberato La Trecchia e l’Appuntato Francesco Coppola. Uomini che si sono distinti per essere stati costantemente dediti al servizio e sempre fedeli ai valori fondanti dell’associazione.

Autorità presenti e continuità istituzionale

L’evento si è svolto alla presenza di due ex comandanti della Compagnia, Francesco Cuccaro e il Generale Maurizio Carbone, oltre all’attuale comandante della Compagnia di Agropoli, il Capitano Colella. La partecipazione delle massime cariche ha sottolineato il legame indissolubile tra i militari in congedo e i reparti in servizio attivo.

Attestati di benemerenza alle eccellenze del territorio

Infine, sono stati consegnati importanti attestati di benemerenza a personalità del mondo scientifico e sociale: il Professor Dottor Vincenzo Malamaci, medico cardiologo; la Professoressa Dottoressa Filomena Bianco, coordinatrice del Parlamento della Legalità Internazionale; e il Dottor Rosario Castiello, criminologo.

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