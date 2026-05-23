Attualità

Strage di Capaci, il Comune di Caggiano espone il lenzuolo bianco della legalità

In occasione dell'anniversario della strage di Capaci, il Comune di Caggiano espone un lenzuolo bianco dal municipio per rinnovare l'impegno contro le mafie

Redazione Infocilento
Caggiano lenzuolo legalità

Il Comune di Caggiano ha scelto di esporre un lenzuolo bianco dal balcone della sede municipale per commemorare il drammatico anniversario della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992. In quell’attentato di stampo mafioso persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Un simbolo contro la criminalità organizzata

L’iniziativa istituzionale si configura come un atto essenziale ma profondamente significativo. Il drappo bianco esposto sulla facciata della Casa Comunale diventa l’emblema visibile del rifiuto categorico di tutte le mafie e dell’illegalità. Rappresenta, al contempo, la testimonianza del dovere quotidiano che accomuna le istituzioni e l’intera cittadinanza nella difesa dei principi di giustizia, legalità e libertà.

L’impegno civile e il passaggio generazionale

La celebrazione della giornata del 23 maggio risponde alla necessità di trasferire ai giovani i concetti fondamentali di coraggio, responsabilità civile e senso del dovere. Attraverso questa adesione ideale al ricordo collettivo dell’intero Paese, l’amministrazione locale di Caggiano ribadisce ufficialmente la propria determinazione a promuovere lo sviluppo di una comunità interamente basata sull’osservanza delle regole, sulla legalità e sui meccanismi della partecipazione democratica.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.