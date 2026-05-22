Calcio

Gelbison e Solofra: nasce una partnership strategica nel segno dei giovani

La Gelbison annuncia l'accordo con il Solofra: una sinergia strategica tra Serie D ed Eccellenza per valorizzare i giovani talenti del territorio. Scopri i dettagli del progetto.

Antonio Pagano
Stadio Giordano

La Gelbison ha annunciato una nuova e importante partnership. Il club del Presidente Puglisi ha comunicato con grande soddisfazione, attraverso i propri canali social, che da questa stagione sportiva nasce una rilevante collaborazione con il Solofra, squadra che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza.

Un legame consolidato che guarda al futuro dei giovani

Una collaborazione che guarda soprattutto alla crescita dei giovani calciatori, andando anche oltre i confini territoriali. Negli ultimi anni, proprio a Solofra, hanno disputato i rispettivi campionati le formazioni Under 17 e Under 15 Nazionali in Serie C della Gelbison, mentre in Serie D è stata protagonista la Juniores Nazionale rossoblù.

Valorizzazione del talento tra Serie D ed Eccellenza

“Questa collaborazione rappresenta un’opportunità fondamentale per tanti ragazzi: i giovani che non riusciranno nell’immediato ad approdare in prima squadra avranno comunque la possibilità di continuare il proprio percorso competitivo in un campionato importante come quello di Eccellenza. E viceversa, i giovani che si metteranno in evidenza dimostrando qualità e crescita avranno la possibilità di proseguire il proprio percorso competitivo in un campionato importante come quello della Serie D”, fanno sapere dal club di Vallo della Lucania.

Un progetto costruito per valorizzare il talento, dare continuità alla crescita dei calciatori e rafforzare il legame tra due realtà sportive unite dagli stessi valori sportivi e umani.

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