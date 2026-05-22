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I bambini del Cilento disegnano il futuro della biodiversità: i messaggi delle scuole consegnati a Giorgia Meloni

I disegni e i messaggi degli alunni di Albanella e Matinella per la Giornata della biodiversità sono stati consegnati all'ENPA e alla Premier Meloni: un appello per la tutela della fauna selvatica

Redazione Infocilento
Messaggio bambini del Cilento

Volpi, lupi, orsi, ricci, uccelli, api e boschi pieni di colori. E parole semplici, dirette: “Gli animali fanno parte del nostro domani”, “Proteggi chi non può parlare”. Sono i messaggi che i bambini delle scuole di Albanella e Matinella, nel Salernitano, hanno affidato ai loro disegni per la Giornata mondiale della biodiversità.

Dalla Costituzione alla realtà: l’iniziativa di Enpa a palazzo Chigi

Questa mattina l’ENPA ha consegnato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni una raccolta di elaborati e una lettera firmata dalla presidente nazionale Carla Rocchi. Un gesto simbolico che nasce dall’articolo 9 della Costituzione, quello che tutela ambiente, biodiversità ed ecosistemi “nell’interesse delle future generazioni”.

Gli appelli più toccanti: non sparate alla bellezza

E proprio le future generazioni parlano attraverso questi fogli: “Anche gli animali hanno una famiglia”, scrive un bambino. Un altro avverte: “Non sparate alla bellezza”.

La fauna selvatica a rischio e il ruolo delle istituzioni

Un appello che arriva in un momento difficile per la fauna selvatica italiana, tra bracconaggio, avvelenamenti e abbattimenti illegali. Per ENPA la tutela della biodiversità deve diventare una priorità concreta, non solo un principio scritto.

Il monito degli adulti di domani per un futuro sostenibile

“I bambini ci ricordano ciò che gli adulti rischiano di dimenticare”, dice Carla Rocchi. “Gli animali non sono un problema: sono parte del nostro futuro”.

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