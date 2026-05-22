Alburni

Sant’Angelo a Fasanella: l’impianto Cappelli si prepara a ospitare i ritiri sportivi estivi

Il Comune di Sant'Angelo a Fasanella assegna l'impianto sportivo Cappelli dal 15 giugno al 15 settembre 2026 per ritiri agonistici. Domande via PEC

Ernesto Rocco
Campo da calcio

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione temporanea dell’impianto sportivo comunale “Donato Michele Cappelli”, situato in Piazza Ortale. La struttura sarà disponibile per le società e le associazioni sportive nel periodo compreso tra il 15 giugno 2026 e il 15 settembre 2026. L’iniziativa punta a trasformare lo sport in una leva di sviluppo per il territorio, attirando realtà sia professionistiche sia dilettantistiche durante la stagione estiva.

Obiettivi dell’iniziativa e valorizzazione del territorio

Il bando nasce con il preciso intento di contrastare lo spopolamento della zona, incentivando la permanenza di atleti e visitatori nel borgo. Il contesto naturalistico locale offre infatti condizioni ideali per la preparazione atletica. Tra i punti di forza spiccano i sentieri montani, ottimi per l’ossigenazione e il potenziamento fisico, e il fiume Auso, le cui acque presentano caratteristiche naturali particolarmente adatte per i trattamenti di crioterapia e il recupero muscolare degli sportivi.

Impatto economico e modalità di partecipazione

L’ospitalità dei ritiri estivi rappresenta un’opportunità di crescita per l’economia locale. La permanenza di squadre, staff tecnici e accompagnatori attiverà l’indotto legato alle strutture ricettive, ai servizi e alle attività commerciali del Comune. I soggetti interessati a presentare la candidatura devono inviare la domanda esclusivamente tramite l’indirizzo PEC del Comune di Sant’Angelo a Fasanella. Tutti i dettagli e i moduli ufficiali sono consultabili all’interno dell’Albo Pretorio online dell’Ente fino alla scadenza del 15 settembre 2026.

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