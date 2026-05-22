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Roccadaspide, la pasticciera Maria Carmela è fuori pericolo: la comunità tira un sospiro di sollievo

Maria Carmela D'Angelo, titolare de "Le delizie di Maria" a Roccadaspide, è fuori pericolo dopo l'incidente in pasticceria. Il punto sulle sue condizioni

Redazione Infocilento
Maria Carmela D'Angelo

Sono state ore di speranza, di dolore e di amarezza per gli abitanti di Roccadaspide, e non solo, scossi davanti all’incidente che ha visto protagonista Maria Carmela D’Angelo. La cinquantottenne del posto, titolare della pasticceria “Le delizie di Maria” in località Fonte, è una professionista amata e stimata da tutti.

La dinamica dell’incidente nel laboratorio

Maria Carmela ieri mattina stava lavorando, come di consueto, nel suo laboratorio di pasticceria quando, per cause ancora da chiarire, le è caduto dell’olio bollente addosso.

A quanto pare, al momento dell’incidente, la donna era sola nel laboratorio e sarà lei a raccontare la dinamica esatta non appena starà meglio. Diverse le ipotesi avanzate finora: un capogiro che l’avrebbe portata a sorreggersi vicino alla friggitrice facendosela cadere addosso, una caduta accidentale mentre tentava di travasare l’olio bollente, oppure una fiammata di ritorno che l’avrebbe fatta cadere con il conseguente rovesciamento del liquido. Al momento, comunque, ogni dinamica resta da chiarire.

I messaggi di solidarietà e il ricovero al Cardarelli

Sono arrivati migliaia di messaggi di auguri per una pronta guarigione inviati alla nota pasticciera. Pensieri d’affetto sono giunti anche dal mondo politico, tra cui l’ex sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, e il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano.

Maria Carmela è stata trasportata, nei minuti successivi all’incidente, presso l’ospedale Cardarelli di Napoli in eliambulanza, dove si trova attualmente ricoverata. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata estubata e si attende l’esito delle cure. Per fortuna, l’indiscrezione più importante: non è in pericolo di vita.

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